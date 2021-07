Diese Woche fing tiefrot an und reflexartig war wieder von einer jetzt beginnenden, länger dauernden kräftigen Korrektur die Rede. Tja. Und Dienstag startete dann die Erholung, die sich bis Ende der Woche fortsetzte. Also wieder nichts mit klarer Richtung.

Und in der Woche gab es einige sehr überzeugende Unternehmensergebnisse – insbesondere im Automobilbereich und bei den amerikanischen Grossbanken, aber auch bei der Schweizer UBS. Dann gab es auch einige negative Überraschungen. Zuletzt Prognosereduktion bei Shopapotheke, die offensichtlich mit der Geschwindigkeit ihres Wachstums überfordert ist.

Beilegung der US-Deutschen Nord-Stream-2 Streitigkeiten, eine EZB, die weiter billiges Geld und Anleihekäufe garantiert, und noch ein paar andere Nachrichten hoben die Stimmung. Gegen Ende der Woche gab es eine „Randnotiz“, die – sollte sie sich in ihrer Schärfe bestätigen – die Kursparty schnell beenden könnte. China’s KP plane die digitalen Nachhilfeunternehmen zur „Gemeinnützigkeit“ zu verpflichten – Ergebnis ein Kursgemetzel dieser China-Werte, die im Ausland gelistet sind. 80-90 % Kursverlust über die letzten Monate. Eigentlich egal, wenn nicht die Botschaft so weitreichend wäre. Natürlich nur, wenn die „Gemeinnützigkeit“ wirklich durchgesetzt werden sollte: Eine solche Willkür würde schweren Schaden für alle chinesischen gelisteten Unternehmen in den USA oder Europa haben. Die Multimilliardeninvestments in Alibaba, Tencent, Huawei, BYD und wie sie alle heissen würden hinterfragt. So könnte die lang erwartete Korrektur ihren Anfang nehmen…

Letztes Wochenende ging’s los mit einem spannenden Interview mit S. Petersen, der CIO der Deutschen Industrie REIT

