Das Dorf Beyenburg bei Wuppertal ist nah am Wasser gebaut, an Wupper und Beyenburger Stausee. Normalerweise ist das sehr idyllisch, bei Hochwasser aber eher höllisch. In der Flutnacht am 14.7.2021 schweigen die Sirenen des Katastrophenschutzes; es schweigt auch der WDR zur sich anbahnenden Katastrophe. Nur Bruder Dirk vom Kloster läutet die Sturmglocken für Beyenburg. Katastrophenschutz Der Beitrag Klosterglocken als bester Katastrophenschutz im High-Tech-Land Deutschland erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Achijah Zorn.

