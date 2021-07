Aktien – von Rekord zu Rekord?

Die Aktienmärkte haben sich nach dem starken Minus am Montag erneut dynamisch erholt und konnten die Woche im Gewinn abschliessen. An der Wall Street kam es sogar beim Dow Jones, S&P500 sowie Nasdaq zu neuen Schlussrekorden. Wie beurteilt man eine solche Situation? Mit Daniel Saurenz und L&S in diesem Wochenendformat um das große Thema Sentiment. Am Beispiel des DAX in Verbindung mit dem Gradmesser “VDAX new” erörtern wir, an welchen Schwellen sich der Gesamtmarkt hier orientiert. Das Pendant ist in den USA der VIX, den wir ebenfalls im kurzfristigen und ganz langfristigen Zeitrahmen ansehen. Denn auch dort gibt es Levels, die mehrfach getestet und für Anleger immer wieder spannend sind.

Für Charttechniker ebenfalls eine gute Orientierung bieten die gleitenden Durchschnitte. Am Beispiel des S&P500 und der 50 sowie 200-Tagelinie stellen wir dieses Instrument vor und erörtern zudem, wie man den oft zitierten “Fear and Greed” Index einordnen kann. Neben diesen Instrumenten schauen wir ebenfalls wieder auf spannende Aktienwerte. So notieren Apple und Goldman Sachs nahe den Allzeithochs, während eine Volkswagen in der Konsolidierung steckt. Sonderfall dürfte die TUI sein, die wir vor dem Hintergrund der neuen Reisebeschränkungen im Zuge der Delta-Variante von Covid19 leidet.