Massenproteste: 160.000 demonstrieren in Frankreich gegen den Impfzwang Autor: Tichys Einblick | 25.07.2021, 12:38 | 35 | 0 | 0 25.07.2021, 12:38 | 1 Nach Behördenangaben gingen in Frankreich am Samstag 160.000 Menschen landesweit gegen den „Gesundheitspass“ und den damit verbundenen Impfzwang durch die Hintertür auf die Straße. In Frankreich soll man in Zukunft am Großteil des öffentlichen Lebens nur noch mit Impfung oder negativem PCR-Test teilnehmen dürfen, wobei man letzteren selbst bezahlen muss. Das wäre gerade für ärmere Der Beitrag Massenproteste: 160.000 demonstrieren in Frankreich gegen den Impfzwang erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Redaktion.

