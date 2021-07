MERKUR PRIVATBANK setzt dynamisches Wachstum im 1. Halbjahr 2021 fort

Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit steigt um 13,3 % / Vermögensanlage und Finanzierung wachsen weiter

München, 28. Juli 2021 - Die MERKUR PRIVATBANK KGaA hat das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres erneut mit einer deutlichen Ergebnissteigerung abgeschlossen und bleibt auf Wachstumskurs. Zum 30. Juni 2021 lag das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit bei 8,8 Mio. EUR, ein Zuwachs um 13,3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die in München ansässige inhabergeführte und börsennotierte MERKUR PRIVATBANK konnte sowohl in der Finanzierung als auch in der Vermögensanlage wieder erheblich zulegen. Zins- (+ 8,8 %) und Provisionsüberschuss (+ 11,5 %) sind erneut gewachsen. In der Vermögens-anlage sind die betreuten Assets under Management um 340 Mio. EUR auf 2,89 Mrd. EUR gestiegen. Das Neugeschäft in der Finanzierung verlief mit insgesamt 953,9 Mio. EUR ebenfalls sehr erfolgreich. Im Bauträger- und Leasingbereich wurde im weiterhin positiven Umfeld wiederum eine hervorragende Entwicklung verzeichnet.

"Das starke Wachstum bestätigt unsere Strategie eines wertebasierten Bankings, das auf eine individuelle und persönliche Beratung frei von Interessenkonflikten setzt. Wir orientieren uns dabei ganz an den Ansprüchen eines Unternehmers. Diesen Leistungsanspruch möchten wir allen unseren Kunden zur Verfügung stellen", sagt Dr. Marcus Lingel, Vorsitzender der Geschäftsführung und persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK.

Mit seinem hoch diversifizierten Geschäftsmodell sieht sich das Bankhaus auch in einem herausfordernden Marktumfeld weiterhin sehr gut aufgestellt. "Wir blicken optimistisch auf das zweite Halbjahr", sagt Lingel.



Über die MERKUR PRIVATBANK

Die MERKUR PRIVATBANK KGaA mit Sitz in München ist die einzige deutsche Bank, die gleichzeitig inhabergeführt und börsennotiert ist. Mit einer Bilanzsumme von gut 2,7 Mrd. EUR gehört sie zu den größten inhabergeführten Geldhäusern Deutschlands. Die MERKUR PRIVATBANK wird seit 2005 von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt. Rund 420 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasing-gesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie im Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus. Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK KGaA sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar.