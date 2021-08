Mit Aktien von nachhaltig wachsenden Unternehmen können Anleger durch dick und dünn gehen. Was geradezu unrealistisch schön klingt, sollte mit einem Favoritensextett aus den USA und Europa umsetzbar sein.

In den vergangenen Jahren war das Geldverdienen an den Weltbörsen im historischen Vergleich einfach. Selbst COVID-19 ­machte nur temporär einen Strich durch die Rechnung. Ansonsten ­sorgte die sehr expansive Geld- und Fiskalpolitik für ein günstiges Umfeld: Denn damit gingen Liquidität im Überfluss sowie ­steigende Unternehmensgewinne einher. Beides zusammen wiederum zog die Kurse vielzähliger Aktien nach oben.

Diese vorteilhafte Konstellation besteht noch immer fort – aber die Erfahrung hat gelehrt, dass die Zeiten irgendwann auch ­wieder rauer werden. Spätestens dann will man Aktien im Depot haben, die sich auch in einem schwierigeren Umfeld nicht nachhaltig von ihren langfristigen Aufwärtstrends abbringen lassen. Solche ­Fähigkeiten besitzen nur Dauerläuferaktien.

Hohe Ansprüche an Dauerläufer

Gemeint sind damit Titel, die bereits ­lange Zeit steigen. Im Ideal­fall umfasst die Erfolgsstory mindestens zwei Jahrzehnte. Wenn Kurse nämlich über einen so langen Zeitraum unter dem Strich ­steigen, haben sich die entsprechenden Aktien als nachhaltig ­anlagetauglich erwiesen – schließlich ist es ihnen gelungen, Konjunkturzyklen ­ebenso zu überstehen wie alle im Laufe der Zeit aufgetretenen Krisen.

Möglich sind solche Leistungen nur, wenn ein Unternehmen über einen wirtschaftlichen Schutzgraben verfügt, sind mit diesem doch wichtige Wettbewerbsvorteile verbunden. Aufwarten können damit nur Qualitätswerte. Das Problem dabei: Quali­tät hat auch an der Börse ihren Preis – erst recht in Bullenmärkten wie dem aktuellen. Die Aufgabe besteht somit darin, Gesellschaften nicht nur mit dauerläufertauglichen Geschäftsmodellen zu ­finden, sondern auch mit vertretbaren Bewertungen. Nachfolgend ­stellen wir sechs Aktien vor, die diesen Ansprüchen genügen.

Alphabet ist ein Vorzeige-Dauerläufer

Als Paradebeispiel für eine Dauerläuferaktie taugt mit Alphabet A der erste Kauftipp. Um perfekt zu sein, müsste sich die Kurshistorie zwar noch etwas länger erstre­­cken, aber seit dem Börsengang 2004 ist die Bilanz einwandfrei. Ein Anstieg von 50,01 auf 2.529,48 USD sorgt für einen saube­ren Aufwärtstrend – wobei dieser dank frisch markierten Bestmarken als völlig intakt einzustufen ist.

Der Betreiber des Suchportals Google hat in der Vergangenheit stark expandiert und laut Analysten soll es mit Umsatz und ­Gewinn weiter vorwärtsgehen. Das sorgt für starke Noten in Sachen Wachstum. In puncto Qualität verhält es sich ähnlich, da man über einen breiten wirtschaftlichen Schutzgraben verfügt. Dieser ­basiert auf immateriellen Vermögenswerten und ­einem Netzwerkeffekt. Auf Basis der Ergebnisschätzungen für 2024 ergibt sich ein KGV von gut 18 – angesichts der posi­tiven Geschäftsaussichten des weltgrößten Unternehmens für Internetwerbung ist das vertretbar.

BlackRock ist auf Wachstum programmiert

Zu einem exzellenten Dauerbrenner hat sich auch BlackRock gemausert. Eine von 1999 bis heute verbuchte Kurssteigerung von 12,81 auf 901,31 USD spricht Bände. Dazu passt die erarbeitete Stellung im beackerten Markt, gilt man doch mit einem verwalte­ten Vermögen von 9 Bio. USD als weltgrößter Assetmanager. ­Ermöglicht hat das nicht zuletzt das beherzte Aufspringen auf den ETF-Zug – ein Segment, das weiterhin Wachstum verspricht. Chancen birgt auch der Fondsverkauf an Privatanleger in ­China, mit dem BlackRock nach Erhalt einer entsprechenden behörd­lichen Genehmigung noch in diesem Jahr beginnen kann.

Größe und Skalierung des Unternehmens, Markenstärke und ­Diversifizierung der verwalteten Mittel nach Anlageklassen, Vertriebs­kanälen und geografischer Reichweite sprechen für Wettbewerbsvorteile gegenüber den Konkurrenten. Mit einem geschätzten KGV von rund 18 auf Basis der Gewinnprognosen für 2023 ist alles das aus unserer Sicht noch nicht überzogen hoch bewertet.

Rekordjagd bei Amazon wieder aufgenommen

Als dritten US-Vertreter trauen wir auch Amazon zu, sich ­künftig weiterhin als Dauerläufer behaupten zu können. Charttechnisch gesehen sind die Aussichten dafür ideal, hat der Titel doch ­gerade einen mittelfristigen Seitwärtstrend nach oben hin verlassen. ­Dabei neu aufgestellte Rekorde sorgen für einen wieder intakten langfristigen Aufwärtstrend. Dieser hat die Notiz von 1997 bis ­heute von 1,40 auf 3,731 USD nach oben geführt.

Der weltgrößte Onlinehändler ist beim Megatrend E-­Commerce hervorragend positioniert. Hinzu kommt eine gute Aufstellung bei anderen Zukunftsthemen wie Cloud Computing und Videostrea­ming. Zudem hält ein breiter wirtschaftlicher Burggraben aus Netzwerkeffekten, Kostenvorteilen, immateriellen Vermögens­werten und Wechselkosten Wettbewerber auf Distanz. Analysten sehen auf Dreijahressicht den Umsatz um 19,7% und den Gewinn je Aktie um 42,6% p.a. steigen – das relativiert ein KGV von gut 28 für 2024. Die Amazon-­Aktie befindet sich auch im Musterdepot von Smart Investor (S. 56).

Nestlé schmeckt Anlegern seit drei Jahrzehnten

In Europa lassen sich Dauerläuferaktien deutlich schwieriger ausfin­dig machen als in den USA. Verdient hat sich diesen Status aber Nestlé: Schließlich schafften es die Anteilsscheine des Schweizer Ernährungs-, Gesundheits- und Wellnessunternehmens, sich von 1991 bis heute von 8,80 auf 116,50 CHF nach oben zu ­schrauben.

Die Stellung als weltgrößter Nahrungsmit­telhersteller hilft beim Geschäftemachen, wobei die Größe ebenso wie der starke Mar­ken­namen zu einem breiten wirtschaftlichen Schutzgraben ­beitragen. Positiv zu werten ist auch eine konsequent verfolgte Strategie, die den Umbau in Richtung wachs­tums- und margenstärkerer Produkt­ka­te­gorien wie Tiernahrung oder Ernährungstherapien umfasst. Analysten loben zudem eine erstklassige Bilanz, das krisenresistente Geschäftsmodell, die hohen freien Cashflows sowie die aktio­närsfreundliche Ausschüttungspolitik. Nicht unerwähnt bleiben sollen auch eine produktseitig breite Aufstellung sowie die hohe Innovationskraft.

[...]

Lesen Sie den vollständigen Artikel auf smartinvestor.de