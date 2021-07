Mais und Sojabohnen etwas leichter

Anzeige

Chicago 30.07.2021 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel etwas leichter. Am Donnerstag konnten Mais und Sojabohnen zulegen. Die Exportverkäufe bleiben derweil schwach.



Das Wetter in den USA bleibt weiterhin ein stützender Faktor für die Agrarrohstoffe. In den vergangenen Wochen zeigte der Crop Progress Report bereits einen überwiegend schlechten Zustand der Weizenernte.