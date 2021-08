DGAP-News CTS EVENTIM plant und baut in Mailand Italiens größte Multifunktionshalle (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 03.08.2021, 19:12 | 23 | 0 | 0 03.08.2021, 19:12 | CTS EVENTIM plant und baut in Mailand Italiens größte Multifunktionshalle ^

DGAP-News: CTS Eventim AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vereinbarung CTS EVENTIM plant und baut in Mailand Italiens größte Multifunktionshalle 03.08.2021 / 19:11

CTS EVENTIM plant und baut in Mailand Italiens größte Multifunktionshalle * MSG Arena bietet bis zu 16.000 Menschen Platz

* Bau von Herbst 2022 bis Herbst 2025 geplant

* Insgesamt 180 Mio. Euro Investitionssumme

* Austragungsstätte bei Olympischen Winterspielen 2026 * CEO Klaus-Peter Schulenberg: "Hier kommt unsere geballte Expertise im Management von Spitzen-Venues und Live Entertainment zum Tragen" München, 3. August 2021. CTS EVENTIM, einer der führenden internationalen Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, baut mit Planung und Errichtung der MSG Arena in Mailand sein Portfolio internationaler Top-Spielstätten massiv aus. Italiens größte und modernste Multifunktionshalle bietet nach ihrer geplanten Fertigstellung im Herbst 2025 bis zu 16.000 Menschen Platz und verfügt zudem über ein mehr als 10.000 Quadratmeter großes Außengelände für Open-Air-Veranstaltungen. Der Baubeginn ist für Herbst 2022 vorgesehen. Die Milano Santa Giulia Arena soll zunächst Anfang 2026 dem Internationalen Olympischen Komitee für die Winterspiele zur Verfügung gestellt werden. Danach übernimmt CTS EVENTIM den Weiterbetrieb. Entsprechende Vereinbarungen wurden heute zwischen der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA und der Projektgesellschaft Milano Santa Giulia S.p.A. unterzeichnet. Die Investitionssumme beträgt über die Projektlaufzeit rund 180 Mio. Euro. Eine zur Eventim-Gruppe gehörende Projektgesellschaft mit Sitz in Mailand wird dazu ein 50.000 Quadratmeter großes Grundstück im Südosten der norditalienischen Wirtschaftsmetropole erwerben und dort die neue Arena einschließlich der Außenanlagen und zweier Parkhäuser für 2.750 Fahrzeuge planen, errichten und betreiben. Damit wird die Arena im italienischen Markt in jeder Hinsicht eine führende Stellung einnehmen und die Bedeutung der Region Mailand für nationale und internationale Entertainment- und Sportveranstaltungen nochmals steigern.

