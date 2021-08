TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die größeren asiatischen Börsen haben am Mittwoch mehrheitlich zugelegt. Damit setzte sich das Auf und Ab der Vortage fort. Lediglich die japanische Börse scherte mit leichten Abgaben aus.

Die Marktstrategen der Deutschen Bank begründeten die Gewinne mit starken Konjunkturdaten aus China. Hier hatte sich die Stimmung im Bereich Dienstleistungen in der Privatwirtschaft im Juli unerwartet stark aufgehellt.

Internetwerte in Hongkong erholten sich von dem Rückschlag am Vortag. Chinesische Medien hatten die Kritik an Anbietern von Online-Spielen, die am Vortag für Verluste bei den entsprechenden Aktien gesorgt hatte, etwas gedämpft. Zugleich kletterten an den chinesischen Börsen die Titel von Sportartikelherstellern. Hier stützten staatliche Pläne zu Investitionen in Stadien und andere Sportstätten. Dadurch soll die Jugend zur sportlichen Ertüchtigung ermutigt werden.