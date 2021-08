Rekordergebnisse im 2. Quartal und 1. Halbjahr 2021 dank anhaltendem Marktwachstum und starker operativer Performance; weiter steigende Resultate im zweiten Halbjahr erwartet

Resultate 1. Halbjahr 2021

Ausblick für den Rest von 2021

Prognose für das 3. Quartal 2021

2. Quartal 2021

in Mio. CHF Q2 2021 Q1 2021 Change2 Q2 2020 Change3 Auftragseingang 253.5 240.7 +5.4% 176.8 +43.4% Nettoumsatz 224.2 192.2 +16.6% 173.4 +29.3% 30. Juni 2021 31. März 2021 Change3 30. Juni 2020 Change4 Auftragsbestand 218.3 193.2 +13.0% 153.5 +42.3%

Halbjahresabschluss 2021

in Mio. CHF 6M 2021 6M 2020 Change Auftragseingang 494.2 358.1 +38.0% Nettoumsatz 416.4 318.9 +30.6% EBITDA 141.2 94.8 +49.0% EBITDA-Marge 33.9% 29.7% +4.2ppt Nettogewinn 99.2 55.7 +78.0% Gewinn je Aktie (EPS, in CHF) 3.31 1.86 +78.0% Investitionsaufwand (Capex) 13.0 11.6 +11.7% Freier Cashflow4 60.7 39.9 +52.0% Anzahl Mitarbeitende5 2'258 2'013 +12.2% 1 Zu konstanten Wechselkursen 2 Quartal-zu-Quartal 3 Jahr-zu-Jahr 4 Der Freie Cashflow stellt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich des Cashflows aus Investitionstätigkeit dar. 5 Vollzeitäquivalente (FTE)

Zusammenfassung 2. Quartal 2021

Starkes Marktwachstum durch Chipmangel und stetige technologische Innovationen

VAT profitierte im 2. Quartal 2021 von anhaltend starkem Marktwachstum, das vom weltweiten Halbleitermangel und den stetigen technologischen Fortschritten angetrieben wurde. Die Investitionen in der Halbleiterbranche erreichten einen neuen Rekordwert, da der Chipmangel zusätzliche Produktionskapazitäten für neue Chiptechnologien wie auch bestehende Plattformen notwendig machte. Dies führte zu Rekordumsätzen der Geschäftssegmente Semiconductors und Global Service. Unterstützt wurde das Wachstum durch VATs operative Performance in all ihren Märkten. Die Geschäftseinheit Advanced Industrials konnte ihr Wachstumspotenzial in den sich erholenden Märkten voll umsetzen, unterstützt durch kürzlich eingeführte strategische Initiativen in mehreren Schlüsselbereichen. Das Ergebnis der Geschäftseinheit Display & Solar blieb erwartungsgemäss hinter dem Vorjahreszeitraum zurück, war aber besser als zuvor prognostiziert. Lieferkettenstörungen aufgrund der hohen Nachfrage und der Auswirkungen von COVID-19 waren weniger ausgeprägt als erwartet. Weiteren Rückhalt für die Kontinuität in der Produktion bot der Ausbau des globalen Standortnetzes von VAT.

Als Folge stieg der Nettoumsatz im 2. Quartal, wie am 15. Juli 2021 vorab kommuniziert, auf CHF 224 Millionen. Dies entspricht einem Plus von 29% gegenüber dem Vorjahreszeitraum und übertrifft die Umsatzprognose für das 2. Quartal von CHF 205 - 215 Millionen von April 2021. Der Auftragseingang wuchs im 2. Quartal um 43% auf CHF 254 Millionen, was einer Book-to-Bill-Ratio von 1,13 entspricht.

Segmente

Das Segment Ventile - VATs grösstes Geschäftssegment mit der stärksten Exponierung gegenüber dem Halbleitersektor - erzielte im 2. Quartal einen Nettoumsatz von CHF 183 Millionen. Dies entspricht einem Plus von 28% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Nettoumsatz des Segments Global Service stieg sogar um 35% auf CHF 41 Millionen.

Zusammenfassung 1. Halbjahr

Der Auftragseingang von VAT betrug im 1. Halbjahr 2021 CHF 494 Millionen, was einer Steigerung von 38% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Auftragsbestand lag per Ende Juni bei CHF 218 Millionen, 42% höher als vor einem Jahr.

Der Nettoumsatz stieg in den ersten sechs Monaten 2021 um 31% gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf CHF 416 Millionen. Wechselkursschwankungen (vor allem gegenüber dem USD) hatten einen negativen Effekt von rund fünf Prozentpunkten auf den Nettoumsatz. Nach einer vorläufigen Marktanalyse von VLSI Research baute VAT ihre Marktführerschaft über alle Branchen hinweg auf 58% aus. Der Marktanteil des Unternehmens bei Halbleitern erreichte 74%.

Haupttreiber des soliden Wachstums bei Auftragseingang und Nettoumsatz im 1. Halbjahr waren die anhaltende Stärke des Halbleitersektors als VATs Schlüsselmarkt sowie die Erholung im Industriesektor nach der pandemiebedingten Verlangsamung im Jahr 2020. Zusätzlich unterstützt wurde VATs Gesamtleistung durch die starke operative Performance gekoppelt mit der technologischen Führungsposition des Unternehmens.

Segmente

Im Segment Ventile stiegen Auftragseingang und Umsatz im 1. Halbjahr 2021 um 37% und 29% auf neue Rekordmarken von CHF 403 Millionen respektive CHF 339 Millionen. Angeführt wurde das Wachstum von der Geschäftseinheit Semiconductors, der von einem beispiellosen Investitionsanstieg (Capex) in der Halbleiterbranche profitierte. Weitere Beiträge zur starken Gesamtleistung leisteten VATs Key-Account-Modell und die Strategie zur Erschliessung von Wachstumschancen in angrenzenden Marktsegmenten. Die Geschäftseinheit Advanced Industrials konnte sich weiter erholen, primär durch Zuwächse im Basis- und im Projektgeschäft. Das Beschichtungsgeschäft wuchs signifikant in Märkten wie Japan, China und Deutschland, während sich das Automobilgeschäft in Europa und Asien kräftig erholte. Zusätzlich zahlten sich auch VATs strategische Initiativen, um Bestandsprodukte verstärkt in neue Länder auszurollen, aus. Die Umsätze in der Geschäftseinheit Display & Solar waren erwartungsgemäss tiefer. Vor allem im Displaygeschäft konnten ausbleibende Kundeninvestitionen in OLED-Technologien nicht vom LCD-Geschäft aufgefangen werden. Im Solargeschäft wuchs der Umsatz dank anhaltenden Investitionen in Produktionsanlagen mit der hocheffizienten Solarzellentechnologie PERC.

Das Segment Global Service verbuchte ein Auftragsplus von 45% gegenüber dem Vorjahreszeitraum und steigerte seinen Umsatz um 40% auf CHF 78 Millionen. Dies reflektiert die sehr hohen Auslastungsraten der Kunden zusammen mit der weltweit starken Zunahme neuer Halbleiterwerke. Die Folge war ein kräftiger Nachfrageschub im gesamten Serviceportfolio für Produkte, einschliesslich Hilfs- und Betriebsstoffen, Ventilreparatur, Ventil-Upgrades sowie Ventilen in Pump- und Reinigungssystemen.

Starker EBITDA durch höhere Volumen und operativen Leverage

Der Bruttogewinn1 für das 1. Halbjahr 2021 stieg auf CHF 263 Millionen, was einer Zunahme um 31% entspricht. Die Bruttogewinnmarge2 lag im Vergleich zur Vorjahresperiode unverändert bei 63%.

Der EBITDA stieg im 1. Halbjahr um 49% auf CHF 141 Millionen und die EBITDA-Marge erhöhte sich auf 33,9% (HJ1 2020: 29,7%); dies reflektiert die verbesserte operative Leverage durch höhere Produktionsmengen sowie den unverminderten Produktivitäts- und Kostenfokus des Unternehmens. Der EBIT für die ersten sechs Monate 2021 stieg um 62% auf CHF 121 Millionen, was zu einer EBIT-Marge von 29,0% führte.

VAT verbuchte in den ersten sechs Monaten einen Nettofinanzaufwand von CHF 2,5 Millionen, eine substanzielle Reduktion im Vergleich zu den CHF 10 Millionen im Vorjahr. Dies spiegelt den Wegfall von Wechselkursverlusten im Jahr 2021 wider, die im Jahr 2020 auf Darlehen und Bankguthaben verbucht wurden. Die effektive Steuerrate für die ersten sechs Monate 2021 betrug 16% im Vergleich zu 14% ein Jahr zuvor. Hauptgrund für diesen Anstieg waren höhere Produktionsmengen an ausländischen Standorten, die in der Regel höheren Steuersätzen unterliegen als die Schweizer Werke. Für das Gesamtjahr erwartet VAT weiterhin eine Normalisierung des Steuersatzes in Richtung eines langfristigen Niveaus von 18 - 20%.

Der Anstieg bei Umsatz und EBITDA führte in Kombination mit dem geringeren Finanzaufwand zu einem Nettogewinn von CHF 99 Millionen im 1. Halbjahr 2021. Dies ist ein Plus von 78% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Per 30. Juni 2021 belief sich die Nettoverschuldung auf CHF 208 Millionen (Vorjahr: CHF 230 Millionen), und der Verschuldungsgrad auf Basis der letzten zwölf Monate (LTM), gemessen als Nettoverschuldung zum EBITDA, betrug das 0,8-Fache. Die Eigenkapitalquote zum 30. Juni 2021 lag bei 51,9%.

Innovationen und interne Verbesserungen zentral für den zukünftigen Erfolg

Neben laufenden Verbesserungen der betrieblichen Produktivität, Effizienz und Flexibilität sind Innovationen und Kundenorientierung zwei Haupttreiber für VATs nachhaltigen Erfolg. Mit dieser Ausrichtung will das Unternehmen nachhaltig wachsen und Werte für all seine Anspruchsgruppen schaffen. In den ersten sechs Monaten 2021 erzielte das Unternehmen erneut zahlreiche Spezifikationsgewinne, insbesondere bei anspruchsvollen Vakuumventilen für Halbleiter der nächsten Generation, bei denen VAT die klare Marktführerschaft innehat. Diese Spezifikationsgewinne bilden die Grundlage für das künftige profitable Wachstum von VAT.

Aus operativer Sicht konnten die Werke in der Schweiz, in Malaysia und Rumänien ihre kumulierte Produktionsmenge trotz der COVID-19-Pandemie um 26% gegenüber dem Vorjahr steigern. Weitere Kapazitätserweiterungen werden implementiert, um das erwartete Nachfragewachstum zu decken, da der Marktaufschwung anhält. Das malaysische Werk liegt bei seinem Produktionsausbau im Soll und will seinen Ausstoss im Jahr 2021 um mehr als 70% gegenüber 2020 steigern. Dies spiegelt sowohl VATs Best-Cost-Country-Strategie für eine verbesserten Produktivität wider als auch das Ziel, die Kundenbeziehung durch eine Stärkung der kundenbezogenen Funktionen weiter zu vertiefen. Darüber hinaus ergreift VAT Massnahmen zur Sicherung kritischer Bereiche der Lieferkette und reagiert damit auf die weltweit steigende Nachfrage nach Material und elektronischen Bauteilen.

1 Bruttogewinn = Nettoumsatz abzüglich Kosten der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen plus/minus Bestandsveränderung an Halb- und Fertigfabrikaten

2 Bruttogewinnmarge: prozentualer Anteil des Bruttogewinns am Nettoumsatz

Umsatzgetriebener Anstieg des Net Working Capital beeinflusst freien Cashflow

Der freie Cashflow belief sich im 1. Halbjahr 2021 auf CHF 61 Millionen und lag damit 52% über der Vorjahresperiode. Die Investitionen in Sachanlagen lagen mit CHF 13 Millionen um die 12% über dem Vorjahr, was auf die fortgesetzten Investitionen in neue Anlagen in der Schweiz und in Malaysia zurückzuführen ist. Der Bedarf an Net Working Capital (NWC) stieg im 1. Halbjahr ebenfalls, um das starke Umsatzwachstum zu unterstützen. Bezogen auf den Nettoumsatz der letzten zwölf Monate blieb das NWC mit rund 28% konstant. VAT hält an ihrer mittelfristigen NWC-Prognose von rund 20% des Nettoumsatzes der letzten zwölf Monate fest. Das derzeitige starke Marktwachstum in Verbindung mit bestimmten Risiken in der Lieferkette rechtfertigt jedoch vorübergehend höhere Lagerbestände für kritische Materialien, Teile oder elektronische Komponenten.

Die Freier-Cashflow-Marge des 1. Halbjahres 2021 betrug15%, und die Free Cashflow Conversion Rate lag bei 43% des EBITDA.

Ende Juni 2021 beschäftigte VAT weltweit 2'258 Mitarbeitende (gemessen in Vollzeitäquivalenten, FTEs). Dies entspricht einem Anstieg um 245 FTEs gegenüber Ende Juni 2020 bzw. um 217 FTEs gegenüber Ende Dezember 2020.

Ausblick 2021: hohe Nachfrage und Ausweitung der Marktanteile

Die mittelfristigen Wachstumstreiber für VAT - vor allem in der Halbleiterindustrie, dem grössten Endmarkt von VAT - bleiben uneingeschränkt intakt. Megatrends wie das Internet der Dinge, Cloud-Computing und künstliche Intelligenz haben sich durch Pandemie-bedingte Entwicklungen wie das Arbeiten im Homeoffice und verstärkten Onlinehandel zusätzlich beschleunigt.

Weitere Wachstumsimpulse liefern technologische Fortschritte bei Logik- und Speicherchips. In dem Masse, wie die Transistoren schrumpfen und sich die Chiparchitekturen ändern, steigt auch der Bedarf an reineren Vakuen und die Anzahl der Prozessschritte unter Vakuum. Auch bei Displays, Photovoltaik-Solarpanels und einer wachsenden Zahl anderer Anwendungen sind vakuumbasierte Produktionsprozesse entscheidend.

Der aktuelle Kapazitätsengpass in vielen Halbleitersegmenten zwingt die Chiphersteller zu zusätzlichen Investitionen (Capex), und mehrere Unternehmen haben bereits zusätzliche Investitionsausgaben für 2021 und weit ins Jahr 2022 hinein angekündigt. Nach Schätzung von Marktanalysten könnten die Investitionen in Halbleiteranlagen (WFE) 2021 erneut um mehr als 30% auf rund USD 85 Milliarden steigen, nachdem schon 2020 eine Rekordsumme von USD 64 Milliarden investiert wurde. Das Wachstum entfällt primär auf neue Chiptechnologien, die in vielen Fällen mehr (beziehungsweise modernere) Vakuumventile benötigen. VAT ist als klarer Markt- und Technologieführer für weiteres profitables Wachstum gut aufgestellt.

Im Displaybereich sind weiterhin nur verhaltene Investitionen in grosse OLED-Displays und zusätzliche Kapazitäten für Smartphones zu erwarten. Auch der Investitionsrückgang bei LCD-Displays sollte sich fortsetzen und 2021 zu einem schwächeren Gesamtmarkt für Displays beitragen. Jüngste Marktdaten lassen allerdings hoffen, dass der Displaymarkt 2021 seine Talsohle erreicht. Bei Photovoltaik-Solarpanels sollte sich der Investitionszyklus der PERC-Technologie fortsetzen, während der Umstieg auf effizientere Heterojunction-Solarzellen erst zu einem späteren Zeitpunkt erwartet wird.

Die Markterholung für Advanced Industrials hält ebenfalls weiter an und wird sowohl von der allgemeinen Erholung der Weltwirtschaft als auch hohen Wachstumserwartungen in China angetrieben. Zudem wird die weltweite Aktualisierung grosser Synchrotrone fortgesetzt, insbesondere in den USA und Asien. Das Unternehmen rechnet auch mit weiteren Fortschritten im Bereich der wissenschaftlichen Instrumente durch die Lieferung mehrerer Prototypen.

Im Segment Global Service werden ebenfalls Zuwächse erwartet. Hauptwachstumstreiber sind neben Halbleitern als dem wichtigsten Zielmarkt des Segments die Einführung neuer Produkte sowie der weitere Ausbau der bereits grossen installierten Basis, der zusätzliches Potenzial für Upgrades und Umbauten eröffnet.

Vor diesem Hintergrund erwartet VAT für das Gesamtjahr 2021 eine deutlich stärkere Geschäftsleistung als 2020. Bei Auftragseingang, Nettoumsatz, EBITDA und EBITDA-Marge sind Zuwächse prognostiziert, und der Nettogewinn sollte sich gegenüber 2020 substanziell verbessern.

Die stärkere operative Performance im Jahr 2021 sollte auch den freien Cashflow deutlich ansteigen lassen, obwohl VAT rund CHF 40 Millionen höhere Investitionsausgaben plant als 2020 und aus Wachstumsgründen das Umlaufvermögen erhöhen will.

Prognose für das 3. Quartal 2021

VAT erwartet für das 3. Quartal 2021 einen Nettoumsatz¹ von CHF 220 - 230 Millionen (inklusive der Q3-Risiken in der Lieferkette).

Ergebnisse für das 2. Quartal und den Halbjahresabschluss 2021 nach Segmenten

Ventile

in Mio. CHF Q2 2021 Q1 2021

Veränd.1 Q2 2020

ANGEPASST VerÄnd.2 Auftragseingang 202.6 200.7 +0.9% 144.9 +39.8% Halbleiter 148.0 140.8 +5.1% 104.7 +41.3% Display & Solar 17.3 20.5 -15.8% 13.5 +28.4% Advanced Industrials 37.4 39.4 -5.2% 26.8 +39.6% Nettoumsatz 182.8 156.0 +17.2% 142.7 +28.1% Halbleiter 133.5 112.0 +19.2% 96.1 +39.0% Display & Solar 16.9 14.5 +16.5% 22.8 -25.7% Advanced Industrials 32.3 29.4 +9.8% 23.8 +35.8% Innenumsatz 18.0 16.2 +10.9% 13.3 +35.0% Segment Nettoumsatz 200.8 172.2 +16.6% 156.0 +28.7%

in Mio. CHF 6M 2021 6M 2020

ANGEPASST Veränd.2 Auftragseingang 403.3 295.3 +36.6% Halbleiter 288.7 203.2 +42.1% Display & Solar 37.8 37.4 +1.1% Advanced Industrials 76.8 54.7 +40.3% Nettoumsatz 338.8 263.6 +28.5% Halbleiter 245.5 175.9 +39.6% Display & Solar 31.5 42.7 -26.3% Advanced Industrials 61.8 45.0 +37.2% Innenumsatz 34.2 24.8 +37.6% Segment Nettoumsatz 372.9 288.5 +29.3% Segment EBITDA 124.5 89.4 +39.3% Segment EBITDA Marge3 33.4% 31.0%

Global Service

in Mio. CHF Q2 2021 Q1 2021 Veränd.1 Q2 2020 Veränd.2 Auftragseingang 50.9 39.9 +27.5% 31.9 +59.7% Nettoumsatz 41.4 36.2 +14.2% 30.8 +34.5% Innenumsatz - - - - - Segment Nettoumsatz 41.4 36.2 +14.2% 30.8 +34.5%

in Mio. CHF 6M 2021 6M 2020 VERÄND.2 Auftragseingang 90.9 62.8 +44.6% Nettoumsatz 77.6 55.3 +40.4% Innenumsatz - - - Segment Nettoumsatz 77.6 55.3 +40.4% Segment EBITDA 35.2 22.5 +56.4% Segment EBITDA-Marge3 45.4% 40.7%

1 Quartal-zu-Quartal

2 Jahr-zu-Jahr

3 EBITDA-Marge als prozentualer Anteil des Segment-Nettoumsatzes

Per 1. Januar 2021 hat VAT das ehemalige Segment Industry in das Segment Ventile und insbesondere in die Business Unit Advanced Industrials (ehemals General Vacuum) integriert, da die Art dieses Geschäfts organisatorisch besser in diesen Geschäftsbereich passt. Der Konzern berichtet nun in zwei Segmenten: Ventile, das die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Vakuumventilen und -komponenten umfasst, und das Segment Global Service, das das Ersatzteilgeschäft, Upgrades und Retrofits sowie das Wartungsgeschäft des Konzerns beinhaltet. Das Segment Ventile besteht aus den drei Geschäftsbereichen Halbleiter, Display & Solar, und Advanced Industrials. Um die Transparenz der Berichterstattung weiter zu erhöhen, wird VAT ab 2021 die Auftragseingänge und Umsätze dieser drei Geschäftsbereiche separat ausweisen. Infolgedessen wurden die berichteten Segmentzahlen entsprechend angepasst.

