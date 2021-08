Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien New York Dow und S&P nach Jobdaten auf Rekordhoch - Nasdaq schwächelt Nach dem stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht sind am Freitag der Dow Jones Industrial und der S&P 500 so hoch gestiegen wie nie zuvor. Der Leitindex gewann in der erste halben Stunde nach der Startglocke 0,43 Prozent auf 35 214,16 Punkte …