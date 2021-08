Hamburg (ots) - Die Versicherer in Deutschland haben bei der Digitalisierung

seit 2019 einen großen Sprung nach vorn gemacht. 63 Prozent der Unternehmen

waren oder sind stark von den Lockdowns aufgrund der COVID-19-Pandemie

betroffen. Ein Großteil war gezwungen, die Kundenkommunikation über

Online-Kanäle aufzubauen oder weiterzuentwickeln. Jeder vierte Versicherer

vermeldet zudem Aktivitäten bei der digitalen Transformation des Geschäfts. Das

ergibt die Studie Branchenkompass Insurance 2021 (https://www.soprasteria.de/new

sroom/publikationen/studien/free/potenzialanalyse-organisation-x0) von Sopra

Steria in Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut.



Das Gros der Versicherer hat in den vergangenen zwei Jahren stark in die

digitale Basisarbeit investiert. Eine integrierte Kundendatenbank zählt entweder

bereits zur Grundausstattung oder wird es bald. Nur so können Versicherer

überhaupt Kundendaten aus unterschiedlichen Kanälen und Versicherungssparten

zusammenführen und die Kundenkommunikation sowie die Produktlandschaft

verbessern. Rund die Hälfte (52 Prozent) der zirka 530 Versicherer in

Deutschland bietet seinen Kunden zudem eine oder mehrere Apps zur Interaktion

an. 2019 waren es 37 Prozent. Fast ebenso viele (51 Prozent) beraten bei Bedarf

per Videochat - mehr als doppelt so viele wie vor zwei Jahren.







die einfache Kommunikation via Video, Chat oder App haben vielen Versicherern

bereits Vorteile verschafft. Sie können so beispielsweise Schäden von Flutopfern

schneller regulieren als mit ihren traditionellen Geschäftsprozessen, die noch

viel Schriftverkehr vorsehen", sagt Kai-Uwe Reiter

(https://www.linkedin.com/in/kai-uwe-reiter-41665b4a) , Leiter Insurance

Consulting bei Sopra Steria. "Das steigert die Kundenzufriedenheit und drückt

darüber hinaus die Schaden-Kosten-Quoten", so Reiter.



Digitale Geschäftsmodelle nehmen Formen an



Darüber hinaus lösen sich Versicherer mit den Investitionen in die

Digitalisierung zunehmend vom klassischen Geschäftsmodell als Zahler in der Not,

mit dem es immer schwieriger wird, genügend Wachstum zu erwirtschaften. Dank

Sensortechnologien und dem Einsatz von Machine-Learning-Verfahren soll künftig

die Prävention für mehr Zählbares auf der Einnahmenseite sorgen. Die klassische

Präventivberatung, beispielsweise zur Vermeidung von Umweltschäden in der

Betriebshaftpflichtversicherung, könnte durch datengetriebene Dienstleistungen

wie sensorbasierte Warnungen oder Entscheidungen erweitert werden.



Erste Ansätze mit Telematiktarifen bei Kfz-Versicherungen, bei denen das







