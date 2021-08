Helaba mit einem starken ersten Halbjahr 2021

Frankfurt am Main (ots) -



- Ergebnis vor Steuern mit 293 Mio. Euro spiegelt positive Geschäftsentwicklung in allen Segmenten wider

- Wachstum des operativen Geschäfts hält an - insbesondere Provisionsüberschuss legt um 6 Prozent deutlich zu

- Risikovorsorge mit 141 Mio. Euro erneut sehr auskömmlich dotiert - weiterhin kaum nennenswerten Ausfälle

- Solide Kapitalausstattung: CET1-Quote mit 14 Prozent - Umsetzung der strategischen Agenda schreitet weithin gut und planmäßig voran - Prognose: positiver Geschäftsverlauf auch im 2. Halbjahr erwartet - daher Ergebnis deutlich über Vorjahresniveau



Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen weist im ersten Halbjahr 2021 ein IFRS-Konzernergebnis vor Steuern von 293 Mio. Euro aus und liegt damit sehr deutlich über dem Vorjahr (-274 Mio. Euro) und in etwa wieder auf Normalniveau der Vor-Corona-Phase. Nach Steuern lag das Konzernergebnis bei 201 Mio. Euro (Vorjahr: -185 Mio. Euro). Das Halbjahresergebnis 2020 war stark von negativen Bewertungseffekten infolge Corona-bedingter Verwerfungen an den Kapitalmärkten geprägt. Das starke Ergebnis im ersten Halbjahr 2021 stützt sich auf eine positive Geschäftsentwicklung in allen Segmenten.