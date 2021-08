Tagesausblick für 13.08.: DAX steuert 16.000 Punktemarke an. Adidas und Telekom im Blickpunkt!

Die positive Stimmung an den Aktienmärkten setzte sich heute fort. Die Inflationszahlen in den USA sind zwar weiterhin hoch. Allerdings deuten die gestern veröffentlichten Zahlen nach Einschätzung von Marktteilnehmern darauf hin, dass die Fed möglicherweise Recht hat und dieser Effekt nur vorübergehend sein könnte. Auf dem Einkaufszettel standen heute jedoch vor allem Standardwerte. Dabei verbesserte sich der DAX um 0,8 Prozent und schloss in Reichweite der 16.000 Punktemarke

Am europäischen Anleihemarkt setzte sich der Seitwärtstrend fort. So schloss die Rendie 10jähriger Bundesanleihen bei Minus 0,46 Prozent. In den USA pendelten sich vergleichbare Papiere auf dem gestrigen Niveau ein. Gold konnte den gestrigen Sprint nach oben nicht fortsetzen und pendelte im Tagesverlauf zwischen 1.740 und 1.760 US-Dollar. Die Energieagentur IEA senkte die Nachfrageprognose für Rohöl wegen der Ausbreitung der Deltavariante. Der Ölpreis reagierte allerdings kaum. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude lag bei 71,30 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Adidas verkauft Reebock für bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar. Die Aktie legte daraufhin knapp zwei Prozent zu. Der Lieferdienst Delivery Hero hob zwar die Umsatzprognose für 2021. Allerdings rechnet das Unternehmen mit geringeren Margen. Investoren quittierten dies mit einem Kursabschlag von knapp sieben Prozent. Die Deutsche Telekom erhöhte dank eines erneut guten US-Geschäfts die Prognose. Die Aktie setzte sich heute an die DAX-Spitze und testete zum Handelsschluss das Julihoch. Auch der Konsumgüterhersteller Henkel schraubte die Umsatzprognose nach oben. Allerdings drücken die gestiegenen Rohstoffkosten auf die Marge. Daraufhin verlor die Aktie heute 1,6 Prozent. K+S rauschte rund acht Prozent nach unten nachdem der Kalihersteller seine Zahlen präsentierte. Anfang des Monats wurde bereits die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Der daraufhin verbuchte Kursgewinn hat die Aktie heute jedoch wieder abgebaut. RWE profitierte im zweiten Quartal vom starken Handelsergenis und erhöhte bereits vor ein paar Wochen die Prognose für das Gesamtjahr. Heute schloss das Papier etwas leichter.