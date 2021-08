Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Global Fashion Group drehen ins Plus - Hugo Boss weiter tiefrot Die Papiere der Global Fashion Group (GFG) haben am Donnerstag im sehr schwachen Gesamtmarkt ihre lange Zeit überdurchschnittlich hohen Verluste gegen Mittag wettgemacht. Zuletzt lagen sie leicht im Plus. Die Quartalszahlen des …