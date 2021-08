Mit einem Paukenschlag meldet sich die Volatilität an den Finanzmärkten zurück. Bullen und Bären liefern sich jeweils mit guten und nachvollziehbaren Argumenten einen Schlagabtausch! Der Gewinner steht noch aus!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Delta-Mutation breitet sich aktuell rasend schnell aus, und die ersten Verhaltensänderungen werden sichtbar. Urlaubsbuchungen werden zurückgestellt und das öffentliche Leben wieder eingeschränkt. Insbesondere Eltern meiden das öffentliche Leben, um ihre Kinder zu schützen, da sich die Delta-Variantegerade bei den jüngeren Ausbreitet.

Derweil klagt die Industrie über Lieferengpässe. Wie man hört, haben die Autoproduzenten weltweit ihre Fließbänder gedrosselt, da Chips allerorts fehlen. Erschwerend hinzu kommt, dass der weltweit größte Seehafen in China aufgrund von COVID teilweise seinen Betrieb eingestellt hat. Dementsprechend stauen sich die Containerschiffe.

Der Dow Jones verlor in der vergangenen Handelswoche rund 1,1 % auf 35.120 Punkte und der DAX verlor 1 % auf 15.820 Punkte. Minimal, um rund 2,- USD je Feinunze, konnte der Goldpreis in der abgelaufenenWoche zulegen, und schloss bei 1.781,- USD je Feinunze.

Während also die Standardaktien zusehends anfälliger werden, wird dennoch der „sichere Edelmetallhafen“ Gold und Silber, völlig unterschätzt! Vielleicht sogar verständlich, da der Goldpreis eigentlich seit Monaten dahin dümpelt. Nachdem der Ausbruch über die charttechnische Marke von rund 1.820,- USD je Feinunze gescheitert war, setzte eine weitere kleine Korrektur ein. Völlig konträr dazu die Schmucknachfrage! Denn diese hat im ersten Halbjahr 2021 mit sage und schreibe fast 874 Tonnen um fast 60 % gegenüber dem Vorjahr angezogen! Als größter Käufer präsentierte sich China!

Da die Nachfrage aber noch immer deutlich unter dem Schnitt der vergangenen zehn Jahre liegt, sieht der Edelmetall-Analyst der Commerzbank noch reichlich „Luft nach oben“. Gut für Edelmetallunternehmen!

Wie wir sehen, gibt es Gründe genug sich mit Edelmetallen aber auch Industrie-Rohstoffen zu beschäftigen. Viele weitere Informationen rund um das Thema Rohstoffe und Rohstoffaktien finden Sie in unserem folgenden Wochenrückblick.

Ximen Mining / Revival Gold

Gold als Heilmittel gegen schwarze Schwäne

Schwarze Schwäne sind überraschend eintretende Ereignisse, die unwahrscheinlich erscheinen und sie sind am Finanzmarkt gefürchtet.

Tarachi Gold / Skeena Resources

Goldpreis meist stark im September

Jetzt im August könnte ein idealer Zeitpunkt sein, um sich bei Goldinvestments zu positionieren.

Canada Nickel Company / Sibanye-Stillwater

Auch im Bergbau strebt man nach Dekarbonisierung

So ist auch Barrick Gold einer branchenweiten Initiative zur Reduzierung von Emissionen im Tagebau beigetreten.

Gran Colombia Gold / Condor Gold

Wie wird es mit dem Goldpreis weitergehen

Der Goldpreis ist ein Maßstab für die Anfälligkeit und die Unsicherheit des Weltfinanzsystems.

Spitzenleistung...

Erstklassiges zweites Quartal für Gran Colombia Gold

Mit den Ergebnissen für das zweite Halbjahr legte Gran Colombia Gold abermals ein Quartal Phänomenal hin. Das gilt sowohl für die Unzen-Produktion wie auch für die Finanzen.

Trillium Gold Mines / Osisko Gold Royalties

Kanada unterstützt die Bergbauindustrie mit Millionen Dollar

Der Bergbau in Kanada soll modernisiert und seine Produktivität und Umweltleistung verbessert werden.

Discovery Silver / Summa Silver

Die Welt der Gold- und Silberpreise wurde auf den Kopf gestellt

Nicht nur der Goldpreis, auch der Silberpreis musste deutlich Federn lassen. Der Kursverfall hatte sich beschleunigt und mündete in einem Ausverkauf.

OceanaGold / Kore Mining

Währungshistorische Normalität und Gold

Schon immer haben Überlegungen die Menschen bewegt, wie sie ihr Vermögen auf sichere Weise erhalten und vermehren können.

MEGA-TREND „GREEN DEAL“ ...

GRÜN INVESTIEREN - GELD VERDIENEN! Rohstoff-Preise gehen durch die Decke! Diese Firma ist auf der Überholspur!

Immer weiter schwindende Nickel-Lagerbestände, die mittlerweile ein Rekordtief nach dem nächsten Erreichen! Die berechtigte Sorge über ausreichend Nachschub bei weiter anziehender Nachfrage ist riesig!

Victoria Gold Mines / Maple Gold Mines

Goldpreis stellt Anleger auf die Probe

Nachdem vor kurzem der Goldpreis innerhalb von zwei Handelstagen um zeitweise bis etwa 100 US-Dollar eingebrochen ist, könnten bei manchem Anleger Bedenken entstanden sein.

Eine Mine gibt Vollgas...

Victoria Gold mit glänzendem Quartalsgewinn

Mit den Ergebnissen für das zweite Quartal 2021 landet Victoria Gold gleich mehrere Volltreffer. Denn sowohl aus operativer wie auch aus finanzieller Sicht hat das Unternehmen herausragende Resultate präsentiert.

Hier passt Alles!

Osisko Gold Royalties: Mega-Quartalsergebnis und höhere Dividende!

Der sprichwörtliche Rubel rollt bei Osisko Gold Royalties auch im 2. Quartal des laufenden Jahres aus reichlichen Quellen und beschert sowohl dem Unternehmen wie auch dessen Aktionären fette Gewinne.

Mehr geht kaum!

Karora Resources produziert deutlich mehr und senkt die Kosten noch weiter!

Quartalsrekorde in diesem Tempo sind definitiv kein Zufall! Da müssen Profis am Werk sein!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

