Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Asien/Pazifik Weitere Gewinne dank positiver US-Vorgaben Die Erholung an den asiatischen Börsen hat sich am Dienstag fortgesetzt. Sie folgten damit der freundlichen Entwicklung der US-Märkte, wo am Montag sowohl der marktbreite S&P 500 als auch der technologielastige Nadaq 100 auf Rekordhochs geklettert …