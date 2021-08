Mydecine Innovations Group gibt Versand des Management Information Circular bekannt und stellt aktuelle Informationen zur Ausgliederung von US-Cannabisaktiva bereit

Der Zweck der Versammlung besteht unter anderem darin, eine spezielle Resolution zur Genehmigung der zuvor angekündigten Ausgliederungstransaktion des Unternehmens (die „Transaktion“) im Wege eines gerichtlich genehmigten Arrangement-Plans gemäß dem Business Corporations Act (British Columbia) zu erwägen und, falls dies als ratsam erachtet wird, gemäß einer geänderten und angepassten Vereinbarung vom 9. August 2021 (die „Vereinbarung“) zwischen Mydecine und Alt House Cannabis Inc. („Spinco“) zu verabschieden. Spinco ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mydecine, die kürzlich im Rahmen der Transaktion gegründet wurde. Im Rahmen der Transaktion wird Mydecine alle Anteile des Unternehmens an folgenden Unternehmen an Spinco übertragen: (i) 1176392 BC Ltd; (ii) Alternative Distribution Company, LLC; (iii) Drink Fresh Water, LLC; (iv) Tealief Brands, LLC; (v) Relyfe Brands, LLC; (vi) We are Kured, LLC; and (vii) Trellis Holdings Oregon OP, LLC (gemeinsam die „US-Cannabis-Tochtergesellschaften“) im Austausch für 2.500.000 Stammaktien von Spinco (die „Spinco-Aktien“). Die derzeitigen Aktionäre von Mydecine werden im Verhältnis zu ihren Beteiligungen an Mydecine 2.500.000 Spinco-Aktien erhalten, was 0,010416 Spinco-Aktien für jede Stammaktie von Mydecine entspricht. Inhaber von Mydecine-Warrants (NEO: MYCO.WT), die diese Warrants im Anschluss an die Transaktion wirksam ausüben, erhalten für jeden gehaltenen Warrant eine ganze Mydecine-Stammaktie und, ohne zusätzliche Gegenleistung, 0,010416 Spinco-Aktien.

Nach Abschluss der Transaktion wird sich Mydecines Hauptgeschäft auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von Lösungen zur Behandlung psychischer Probleme durch seine Psilocybin-Forschung und-Entwicklung konzentrieren und wird nicht mehr an der Herstellung oder dem Verkauf von Cannabis- und CBD-Produkten beteiligt sein.