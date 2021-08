NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Rekordjagd einiger US-Indizes haben die New Yorker Börsen im frühen Mittwochshandel praktisch auf der Stelle getreten. Der Leitindex Dow Jones Industrial pendelte in der ersten halben Handelsstunde um die Gewinnschwelle, zuletzt lag er knapp mit 0,01 Prozent darüber bei 35 370,77 Punkten. Anleger warteten vor dem alljährlichen Zentralbank-Symposium erst einmal ab.

Die zuletzt rekordhohen breiteren US-Indizes schlugen sich einen Tick besser: Der S&P 500 bewegte sich leicht mit 0,09 Prozent im Plus bei 4490,46 Punkten. Erneute Rekorde gab es aber nur an der Nasdaq-Börse, wenn auch ebenfalls nur mit wenig Schwung. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg dort zuletzt um 0,11 Prozent auf 15 374,60 Zähler.

Die zentrale Debatte unter Anlegern dreht sich um die geldpolitischen Perspektiven. Auch deshalb blicken sie gespannt darauf, was die Währungshüter besprechen werden. Am Freitag will sich US-Notenbankchef Jerome Powell zu Wort melden. Einerseits wird am Markt eine Straffung noch in diesem Jahr für möglich gehalten, andererseits bereitet derzeit die Delta-Variante des Coronavirus als Konjunkturbremse wieder Sorgen./tih/jha/