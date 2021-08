Ethereum 2.0 Staking einfacher und lohnender gemacht mit Matrixport's First-Mover "ETH 2.0 Staking Earn"-Produkt

Singapur (ots/PRNewswire) - Die Benutzer kommen in den Genuss zusätzlicher

DeFi-Token-Belohnungen und erhöhter Liquidität und können eine jährliche Rendite

von bis zu 10 Prozent erzielen



Matrixport, Asiens am schnellsten wachsende Finanzdienstleistungsplattform für

digitale Vermögenswerte, hat die Einführung von "ETH2.0 Staking Earn" bekannt

gegeben, dem ersten Angebot seiner Art, das es Kunden ermöglicht, an Ethereum

2.0 (ETH2.0) Staking zu einem niedrigen Schwellenwert teilzunehmen, Rendite aus

Ethereum Lock-up-Belohnungen zu verdienen und gleichzeitig von zusätzlichen

Token-Belohnungen, Mining-Einnahmen und besserer Liquidität aus damit

verbundenen DeFi-Projekten zu profitieren. Nutzer können über die

vertrauenswürdige und sichere App-Plattform von Matrixport ganz einfach auf das

neue Produkt zugreifen und "mit nur zwei Fingertipps" an ETH2.0-Einsätzen

teilnehmen.







Prozent erzielen. Die Nutzer können höhere Renditen erzielen, die sich aus einer

Kombination aus einer durchschnittlichen ETH2.0-Einsatzprämie von 2,30 Prozent*,

DeFi-Mining-Token-Einnahmen von 6,81 Prozent* und Transaktionsgebühreneinnahmen

von 0,14 Prozent* ergeben.



"ETH2.0 Staking Earn" generiert zusätzliche Erträge durch die etablierten

DeFi-Protokolle Curve und Lido, eine liquide Staking-Lösung für ETH 2.0, die von

branchenführenden Staking-Anbietern unterstützt wird. Lido ist derzeit der

größte dezentrale Vertrag für ETH 2.0-Einsätze mit über 540.000 ETH-Einsätzen.

Durch die Nutzung von Curve profitieren die Nutzer auch von stabilen

Währungsumtauschdiensten mit geringer Slippage und niedrigen

Transaktionsgebühren.



John Ge, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von Matrixport, sagte : " Der

Übergang zu Proof-of-Stake ist ein wichtiger Meilenstein für das Ökosystem, aber

die Hürde für eine sinnvolle Teilnahme an ETH 2.0 Staking Pools ist für viele

immer noch hoch. Das bahnbrechende "ETH2.0 Staking Earn" von Matrixport

verbindet robuste ETH 2.0-Einsatzprämien mit den Liquiditätsvorteilen von

DeFi-Protokollen. Außerdem fördern die deutlich niedrigeren

Investitionsschwellen eine breitere Beteiligung der Gemeinschaft. Unser

erstklassiges Produkt spiegelt das unermüdliche Engagement von Matrixport wider,

innovative Angebote auf den Markt zu bringen, von denen die breite Masse der

Kryptonutzer profitiert."



Vom 25. bis 31. August 2021 können die Nutzer von Matrixport ihre Anteile

reservieren, die dann am 1. September 2021 bestätigt werden. Um einen einfachen

Zugang für ETH 2.0-Investitionen zu ermöglichen, wurde eine niedrigere



