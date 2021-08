artnet AG: Artnet Auctions startet mit Buy Now Festpreis-Geschäft unter der Leitung von Emma Fastenberg

- Artnet Auctions erweitert Angebot um Buy Now-Option

- Erfahrene Galerie Direktorin Emma Fastenberg leitet neuen Vertriebskanal

- Kuratiertes Online-Angebot hochwertiger Kunstwerke zu Festpreisen

- Druckeditionen werden zusätzlicher Schwerpunkt

Berlin/New York, 30. August 2021 - Die Artnet AG, der führende Anbieter von Kunstmarktdaten und Online-Auktionen für bildende Kunst, startet einen neuen Vertriebskanal für Sofortkäufe zu Festpreisen. Geführt wird der Bereich "Buy Now" von der erfahrenen Galeriemanagerin Emma Fastenberg. Der Vertriebskanal erweitert das bestehende Online-Auktionsgeschäft Artnet Auctions um ein kuratiertes Angebot von Werken zu Festpreisen in verschiedensten Sammelkategorien und Preisklassen. Fastenberg, die an der Tulane University in New Orleans Kunstgeschichte studiert hat, wird auch das Geschäft mit historischen und neu veröffentlichten Druckgrafiken und Editionen ausbauen.

Fastenberg kommt vom renommierten, auf Druckgrafiken spezialisierten New Yorker Kunstverlag Pace Prints, wo sie als Galeriemanagerin und Direktorin tätig war. Während ihrer Zeit bei Pace Prints hat Fastenberg, die über weitgefächerte Erfahrungen in der zeitgenössischen Kunstdruck- und Verlagsbranche verfügt, enge Beziehungen zu Kunden und Künstlern aufgebaut.

"Niemand ist besser geeignet, diesen neuen Vertriebsweg für Artnet zu konzipieren und umzusetzen, als Emma", sagte Colleen Cash, Vice President, Artnet Auctions. "Emmas Erfahrung mit der innovativen Vermarktung historischer und zeitgenössischer Werke ist für uns in diesem zunehmend wettbewerbsintensiven Bereich ein einzigartiger Vorteil. Ihr ausgeprägtes Gespür für den Markt und ihr globales Netzwerk sind gemeinsam mit der Artnet-Produktpalette ein Erfolgsrezept."