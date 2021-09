Die reconcept GmbH begibt eine neue grüne, börsennotierte 6,25 % p.a. Anleihe (ISIN: DE000A3E5WT0). Im Interview spricht Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter, über die Neuemission und Wachstumsperspektiven.

Interessierte Anleger können den reconcept Green Bond II ab dem 1. September 2021 direkt über die reconcept GmbH (www.reconcept.de/ir) zeichnen. Zusätzlich sind Zeichnungen vom 13. bis 29. September 2021 auch über die Depotbanken mittels der Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA möglich.

reconcept ist seit über 20 Jahren am Markt der Erneuerbaren Energien aktiv, mehr als 12.000 Investoren haben reconcept-Angeboten bereits ihr Vertrauen geschenkt. Was unterscheidet Sie von anderen Akteuren?

Reetz: Wir haben als mittelständisches Unternehmen schon früh die Bedeutung der Erneuerbaren Energien und deren Chancen aus Investorensicht erkannt. Unsere Investment-Expertise ist langjährig gewachsen und stark, unser Netzwerk sehr breit und international aufgestellt. Investoren überzeugt zudem, dass wir als Asset Manager und Projektentwickler aktiv sind.

Diese Zwei-Säulen-Strategie hat sich bewährt: Unsere Anlegerinnen und Anleger profitieren von attraktiven Zinsen und gemeinsam konnten wir rund 240 Erneuerbare-Energien-Anlagen realisieren – Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland mit einer installierten Leistung von rund 380 Megawatt und einem Investitionsvolumen von rund 545 Mio. Euro. Der Länderschwerpunkt für neue Projekte liegt auf Deutschland, Finnland und Kanada.

Mit welchen Konditionen ist das neue Wertpapier ausgestattet?

Reetz: Unser börsennotierter reconcept Green Bond II bietet über die Laufzeit von sechs Jahren eine Verzinsung von 6,25 % p.a. Wir zahlen die Zinsen halbjährlich. Die Anleihebedingungen beinhalten als besondere Schutzrechte für die Investoren u. a. eine Negativverpflichtung, eine Reportingverpflichtung sowie ein Sonderkündigungsrecht für die Anleger bei einem Kontrollwechsel und Drittverzug.

Warum ist der Kupon der neuen Anleihe etwas niedriger als bei der ersten Anleihe?

Reetz: Seit der erfolgreichen Emission unserer ersten börsennotierten Anleihe reconcept Green Bond I im August 2020 haben wir weitere wichtige Meilensteine erreicht. Dazu zählen zum Beispiel der Verkauf des französischen Küsten-Windparks „Saint Jacques de Néhou‘‘, weitere Projektfortschritte in Finnland, die zu entsprechenden Earn-out-Erträgen geführt haben, sowie die erfolgreiche Vollplatzierung des „RE15 EnergieZins 2025‘‘ und der „RE14 Multi-Asset-Anleihe‘‘ jeweils im Volumen von 10 Mio. Euro.

Von besonderer strategischer Bedeutung ist die Eröffnung unserer neuen Niederlassung in Berlin, die mit einem eigenen Team neue Wind- und vor allem Photovoltaik-Standorte in Deutschland entwickelt. Diese sehr positiven Entwicklungen spiegeln sich in einem – gerade im aktuellen Niedrigzinsumfeld – weiterhin attraktiven Kupon wider. Wir sind absolut überzeugt davon, dass wir auch mit unserem reconcept Green Bond II eine ökologisch und wirtschaftlich sinnvolle Anlagemöglichkeit bieten.

Das Zielvolumen beträgt bis zu 10 Mio. Euro. Wofür sollen die Mittel verwendet werden?

Reetz: Der Emissionserlös fließt vor allem in den Ausbau unserer Projektentwicklung im In- und Ausland. Geplant sind Windenergieanlagen sowie insbesondere Photovoltaik-Projekte in Deutschland – sowohl Solarparks auf Freiflächen als auch gewerbliche Aufdachanlagen. Zusätzlich erfolgen Investitionen in die Weiterentwicklung unserer Projekt-Pipeline und in Windpark-Akquisitionen in Finnland. Darüber hinaus finanziert der reconcept Green Bond II Projektvorhaben in Kanada.

In Deutschland setzen Sie vor allem auf Photovoltaik-Projekte – warum?

Reetz: Grundsätzlich lassen sich Photovoltaik-Projekte deutlich schneller realisieren als Windenergieanlagen. In Deutschland gehen wir zudem davon aus, dass der politisch gewollte Ausbau der Erneuerbaren Energien zukünftig bevorzugt auf Basis von Photovoltaik-Anlagen forciert werden soll. Hinzu kommt, dass immer mehr Bundesländer von der Länderöffnungsklausel Gebrauch machen, wodurch mehr Flächen für Photovoltaik zur Verfügung stehen. Diese attraktiven Opportunitäten wollen wir konsequent nutzen, insbesondere durch unser eigenes Projektentwicklungs-Team in Berlin.

Der Green-Bond-Markt boomt, aber nicht alles ist wirklich nachhaltig. Verfügt reconcept über ein Nachhaltigkeits-Rating?

Reetz: Nachhaltigkeit ist für reconcept nichts Neues, sondern Auftrag und Selbstverständnis seit über 20 Jahren. ESG ist somit ein Teil unserer Unternehmens-DNA. Wir vertreiben ausschließlich klimapositive Anlageprodukte, auch unser Green Bond II dient dem Ausbau Erneuerbarer Energien. Das Vorgängerangebot, der reconcept Green Bond I, durchlief bei mehreren institutionellen Investoren vor Aufnahme in deren Portfolio einen Nachhaltigkeitscheck – u. a. im Fondsmanagement des größten Fonds für Mittelstandsanleihen.

In dessen Auftrag analysierte die auf Nachhaltigkeit spezialisierte Ratingagentur imug Beratungsgesellschaft mbH den reconcept Green Bond I – und zeichnete ihn mit der Bestnote „exzellent“ für seine Nachhaltigkeitsperformance aus. Überprüft wurden relevante Nachhaltigkeitsaspekte sowie eventuelle ESG-Risiken der Einzelinvestments auf deren mögliche materielle Auswirkung auf die Performance des Mittelstandsanleihen-Fonds. Insgesamt wurden 60 Titel im Anleihenportfolio analysiert, nur vier erhielten die Bestnote „exzellent“ – darunter der reconcept Green Bond I.

Wir sind zudem auf dem Weg zum klimaneutralen Asset Manager. Dafür lassen wir aktuell unseren jährlichen CO2-Fußabdruck analysieren, um im nächsten Schritt die Klimaneutralität durch entsprechende Maßnahmen zu erreichen.

Welchen Ausblick können Sie uns geben?

Reetz: Für das Geschäftsjahr 2021 gehen wir von einem Umsatz auf Vorjahresniveau und einem Jahresüberschuss im mittleren sechsstelligen Bereich aus. Derzeit befinden sich 560 MWp in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsenanhalt in der Projektentwicklung. Weitere 500 MWp sollen in den nächsten eineinhalb Jahren durch die Erweiterung unseres Teams und die Ausweitung auf andere Bundesländer folgen.

Zudem erwarten wir allein aus unserer Pipeline in Finnland, die mehr als 300 Windenergieanlagen mit einer geplanten Nennleistung von rund 1.800 Megawatt umfasst, gemessen am derzeitigen Entwicklungsstatus anteilige Verkaufserlöse im zweistelligen Millionenbereich bis 2027.

Vielen Dank für das Interview und viel Erfolg bei Ihrer Emission.