Aktien Osteuropa Schluss Gewinne in Prag und vor allem in Moskau An den Börsen in Mittel- und Osteuropa haben sich am Mittwoch die Handelsplätze in Prag und vor allem in Moskau der wieder aufgehellten Stimmung an den weltweit wichtigsten Aktienmärkten angeschlossen. Der tschechische Leitindex PX in Prag ging …