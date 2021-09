Nachdem in den letzten Jahren eine stetige Entwertung der türkischen Lira gegenüber dem Euro auf einen Wert von 10,7334 TRY stattgefunden hatte, setzte gegen Ende des zweiten Quartals eine Trendumkehr ein und drückte das Paar in den Bereich von 9,80 TRY sowie dem 61,8 % Fibonacci-Retracement abwärts. Damit wurde zugleich das erste minimale Korrekturziel erreicht, an denen nun eine Aufwärtsbewegung einsetzen könnte. Noch allerdings dominiert der seit Juni bestehende Abwärtstrend, die weitere Entwicklung sollte jetzt engmaschig beobachtet werden. Zweifelsfrei sollten bestehende Short-Positionen nun enger abgesichert werden.

Schaltmarke 9,80 TRY

Um Gewissheit für den weiteren Verlauf des Währungspaares zumindest auf der Oberseite zu erhalten, sollte das Niveau von mindestens 10,00 TRY auf Wochenbasis überwunden werden. Das ließe im weiteren Verlauf Gewinne auf 10,2026 TRY zu, darüber könnte sogar der nächstgrößere Widerstandsbereich um 10,3353 TRY angesteuert werden. Sollte dagegen das Unterstützungsniveau von 9,80 TRY wegbrechen, müssten weitere Abschläge auf 9,5451 TRY zwingend einkalkuliert werden. Noch aber dominiert der seit dem zweiten Quartal dieses Jahres bestehende Abwärtstrend.