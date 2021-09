- MTC hat seine Einberufungsmitteilung zur Aktionärsversammlung sowie auch seinen Kurzprospekt eingereicht und mit dem Versand an die Aktionäre zur Abstimmung über die Ausgliederung der Lithiumprojekte an die Firma Winsome Resources (ASX.WR1) begonnen.

- Die Großaktionäre haben ihre Zustimmung zur Ausgliederung und separaten ASX-Notierung von WR1 signalisiert.

- Die Aktionärsversammlung wurde für Montag, den 4. Oktober 2021 anberaumt und wird sowohl als physische als auch als virtuelle Veranstaltung (d.h. als Hybridversammlung) durchgeführt.

- Sofern die Aktionäre einen positiven Beschluss fassen, wird der Stichtag für die In-Specie-Ausschüttung mit 7. Oktober 2021 festgesetzt; Anleger, welche die In-Specie-Aktien von WR1 im Rahmen der Ausgliederung erhalten möchten, müssen ihre Aktienbeteiligung an MTC bis zu diesem Datum darlegen.

- Die MTC-Aktionäre erhalten im Rahmen des Spinouts Aktien im Wert von 9 Millionen Dollar über eine In-Specie-Ausschüttung von 45 Millionen WR1-Aktien im Verhältnis zu ihrer Beteiligung an MTC zum Stichtag; MTC hat derzeit 158,6 Millionen Aktien im Umlauf (d.h. die Aktionäre erhalten in etwa 1 WR1-Gratisaktie im Wert von 20 Cent für jeweils 3,5 Anteile an den von ihnen gehaltenen MTC-Aktien ausgehend von den derzeitigen ausgegebenen Aktien.)

- Winsome Resources wird sich auf die Erschließung der Lithiumprojekte Cancet, Adina und Sirmac-Clapier in der kanadischen Provinz Quebec konzentrieren. Das Projekt Cancet punktet mit einem JORC-konformen Explorationsziel# im Umfang von 15 bis 25 Millionen Tonnen mit einem Erzgehalt zwischen 1,0 % und 2,0 % Li2O bzw. zwischen 100 ppm und 250 ppm Ta2O5 (siehe ASX-Mitteilung vom 9. November 2017 mit dem Originaltitel „Significant Exploration Target Defined at Cancet Project“).