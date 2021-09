FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag mit leichten Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1793 US-Dollar gehandelt. Sie notierte damit etwas niedriger als noch am Morgen. Zwischenzeitlich war der Euro bis auf 1,1770 Dollar gefallen und hatte so den niedrigsten Stand seit Ende August erreicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1780 (Freitag: 1,1841) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8489 (0,8445) Euro.

Dem Devisenmarkt fehlte es an klaren Impulsen. Allerdings gab es weitere Signale für einen anhaltend hohen Preisauftrieb in Deutschland. So sind die Großhandelspreise in Deutschland gegenüber dem Vorjahresmonat so stark gestiegen wie seit Oktober 1974 nicht mehr.