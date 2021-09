JPMORGAN stuft BAT auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: BAT

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Eine von den US-Demokraten vorgeschlagene Steuer auf Tabakprodukte würde BAT am stärksten treffen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer ersten Einschätzung am Montag. Im Geschäftsjahr 2020 habe der Tabakkonzern in den USA fast die Hälfte des Ergebnisses erzielt. Ein sinkender Absatz infolge der Steuern würde die Preissetzungsmacht der Tabakkonzerne verschlechtern./bek/menVeröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2021 / 15:51 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2021 / 15:52 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.