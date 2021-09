UBM Development hat ein mit Invester gemeinsam entwickeltes Wohnungsbauprojekt abgeschlossen und an den Investor GalCap übergeben. „Das aus 121 freifinanzierten Mietwohnungen und 1.950 Quadratmetern Handelsfläche bestehende Objekt in Wien Meidling war um 28,65 Millionen Euro im Zuge eines Forward Deals verkauft worden”, meldet das Wiener Unternehmen am Mittwoch.Die Übergabe an die Investmentgesellschaft, die sich auf ...