Interra Copper reicht NI 43-101-konformen Bericht für das Kupfer-Gold-Projekt Thane ein

Das Unternehmen hat einen aktuellen von unabhängiger Seite angefertigten, mit National Instrument 43-101 konformen technischen Bericht mit dem Titel „Technical Report on the Thane Copper-Gold Project, Omineca Mining Division, British Columbia, Canada“ (der „technische Bericht“) mit einem Gültigkeitsdatum vom 12. Juli 2021 vor der Durchführung des Bohrprogramms in diesem Sommer eingereicht. Der technische Bericht beschreibt die historischen Explorations- und sonstigen Arbeiten, die auf dem 206 Quadratkilometer großen Projektgeländen in den vergangenen Jahrzehnten, sogar bereits in den 1940er-Jahren, absolviert wurden, sowie die anschließenden geophysikalischen und geochemischen Untersuchungen und Probenahmen, die von Interra Copper (bzw. Thane Minerals Inc., das im März 2020 vom Unternehmen übernommen wurde) durchgeführt wurden.

Siehe Sedar-Website: https://www.sedar.com/DisplayCompanyDocuments.do?lang=EN&issuerNo=

Interra Copper verfügt über einen starken Kassenbestand mit Mitteln, die in erster Linie aus der zuvor gemeldeten Finanzierung in Höhe von 2,7 Millionen CAD stammen. Die Finanzierung wurde im zweiten Quartal 2021 abgeschlossen.

Die Ausgaben für das Sommerprogramm liegen im Kostenrahmen. Das Unternehmen wartet mit Spannung auf die Analyseergebnisse der Bohrkerne aus dem Diamantbohrprogramm sowie die Ergebnisse weiterer Boden- und Splitterprobenahmen.

Interra gibt ferner bekannt, dass das Management mit Wirkung zum 1. September 2021 beschlossen hat, keine weiteren Arbeiten auf dem Projekt Bullard Pass in Arizona durchzuführen, um die Bemühungen und Ressourcen des Unternehmens vollständig auf das Projekt Thane zu konzentrieren.

