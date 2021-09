Eviation kooperiert mit Clay Lacy Aviation bei Ladestationen für sein Alice-Elektroflugzeug

Arlington, Washington (ots/PRNewswire) - Eviation schließt sich mit einem

etablierten FBO-Servicepartner zusammen, um seine Flugzeuge an Flughäfen

aufzuladen und schafft damit die Voraussetzungen für eine breite Markteinführung

im Jahr 2024



Eviation Aircraft (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3289583-1&h=3201073953&u=

https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3289583-1%26h%3D3388

915266%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.eviation.co%252F%26a%3DEviation%2BAircraft&

a=Eviation+Aircraft) , ein weltweit tätiger Hersteller von Elektroflugzeugen,

gab heute eine Partnerschaft mit Clay Lacy Aviation (https://c212.net/c/link/?t=

0&l=de&o=3289583-1&h=2497762335&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%2

6l%3Den%26o%3D3289583-1%26h%3D2423036716%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.claylacy.

com%252F%26a%3DClay%2BLacy%2BAviation&a=Clay+Lacy+Aviation) bekannt, um in

seinem Netz von FBOs (Fixed Based Operators) elektrische Ladestationen zu

nutzen. Die Partnerschaft ist die erste FBO-Vereinbarung für Eviation, die das

Aufladen des vollelektrischen Flugzeugs Alice bei allen FBOs von Clay Lacy

Aviation ermöglicht und soll die für 2024 erwartete Indienststellung des

Flugzeugs vorbereiten.





Seit mehr als 50 Jahren betet Clay Lacy Aviation Flugzeugmanagement, Charter,Wartung, Avionik, Innenräume, Flugzeugreinigung und FBO-Dienstleistungen an, zudenen nun auch das Aufladen von Elektroflugzeugen gehören wird. Im Jahr 2020 hatdas Unternehmen eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, um seinenCO2-Fußabdruck und die Umweltauswirkungen der Anlagen von Clay Lacy Aviation undseiner Kunden zu verringern. Die Einführung von Ladediensten für Alice, dememissionsfreien Flugzeug für neun Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder, istein weiterer Schritt in Richtung einer nachhaltigen Luftfahrtindustrie für diebeiden Unternehmen."Clay Lacy ist seit langem stolz auf seine Innovativität, und durch unserePartnerschaft mit Eviation fügen wir nun eine weitere Branchenneuheit hinzu",sagte Brian Kirkdoffer, Präsident und CEO von Clay Lacy Aviation. "Neu in derFlugzeugmanagementbranche war beispielsweise die Einführung des erstenCO2-Ausgleichsprogramms und einer soliden Nachhaltigkeitsstrategie. Wir sindstolz darauf, mit der Aufladung des emissionsfreien Flugzeugs Alice in unserenFBOs einen großen Schritt weiter zu gehen.""Diese Partnerschaft ist erst der Anfang der Bemühungen von Eviation beim Aufbauder unterstützenden Infrastruktur, die notwendig ist, um die elektrische