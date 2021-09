WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag den Handel etwas schwächer beendet. Der heimische Leitindex ATX schloss mit einem Rückgang von 0,34 Prozent bei 3650,59 Punkten. Die zwei Vortage hatte der ATX mit plus 0,06 Prozent bzw. plus 0,01 Prozent nahezu unverändert absolviert. An den europäischen Leitbörsen herrschte am Berichtstag eine freundliche Tendenz vor und an der Wall Street ging es im Verlauf mit den Aktienkursen abwärts.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensseite erneut sehr mager. Überwiegend positive Vorzeichen wiesen die schwergewichteten Banken auf. Erste Group steigerten sich um 1,3 Prozent. Die Aktionäre der Bawag konnten ein Plus von 1,4 Prozent verbuchen. Raiffeisen Bank International verbilligten sich hingegen leicht um 0,2 Prozent.