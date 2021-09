RateGain bringt Demand.AI auf den Markt, eine KI-gestützte SaaS-Lösung zur sofortigen Erfassung der hyperlokalen Nachfrage in Städten

Durch die zunehmende Volatilität aufgrund von COVID-19 ist es für jedes Unternehmen schwieriger geworden, für die Zukunft zu planen. Darüber hinaus führte COVID-19 zu einer Anomalie in der Nachfrageprognose, da sich die Pandemie auch auf historische Datentrends auswirkte. Dadurch konnte die in den nächsten Monaten zu erwartende Nachfrage weniger zuverlässig vorhergesagt werden.

Während die Pandemie für die meisten Branchen, deren Einnahmen vom Tourismus abhängen, eine Herausforderung darstellte, waren ihre Auswirkungen in den Bereichen, die sich bei der Planung ihrer künftigen Nachfrage auf historische Daten stützen, noch ausgeprägter, insbesondere für Hotels, Fluggesellschaften, Ferienvermietungen, Autovermietungen, Destinationsmarketing-Organisationen und Tourismusbehörden.

Die ungenauen Prognosen haben auch Folgen für Agenturen, die lokalisierte Außenkampagnen und Veranstaltungen durchführen müssen, die von den Besucherzahlen an einem bestimmten Ort in der Stadt abhängen. Der Bedarf an einer einfach zu bedienenden und erschwinglichen Plattform war daher noch nie so groß wie in diesen Zeiten.

Demand.AI löst dieses Problem, indem es einen Nachfrageindex für die Stadt auf einer Skala von 0 bis 100 bereitstellt, um zu verstehen, wie sich die Nachfrage über 75 Tage entwickelt. Die einfach zu bedienende und sofort zugängliche Plattform ermöglicht es dem Benutzer auch, die Nachfrage für jeden Ort innerhalb der Stadt zu verfolgen. Er kann hierfür eine Kartenansicht oder eine Tabellenansicht verwenden, um zu vergleichen, welcher Ort in jeder Stadt eine höhere Nachfrage verzeichnet.

Neben dem Nachfrageindex können die Nutzer auch nachvollziehen, welche Art von Nachfrage in die Stadt kommt, welche Buchungsmuster beliebt sind und wie sich dies auf die Buchungen von Hotels und Ferienwohnungen auswirken würde.

Das Produkt wurde von RG Labs, dem RateGain-internen Inkubator, innerhalb von sechs Monaten konzipiert und entwickelt und nutzt RateGains Datenpool mit Milliarden von Datenpunkten zu Nutzersuchen, Transaktionen und Preisen in den Bereichen Hotels, Fluggesellschaften, Autovermietungen und Ferienvermietungen, die mit anderen zukunftsorientierten Nachfrageindikatoren wie aktiven COVID-Fällen, Impfzahlen, Nachrichten über Lockdowns/Einschränkungen, Veranstaltungen, Wetter, Flugkapazitäten und Buchungen kombiniert werden, um mithilfe von KI eine Prognose zu erstellen, die wöchentlich aktualisiert wird.