Modern Plant-Based Foods Inc. schließt E-Commerce-Vertriebsvereinbarung mit kanadischem Einzelhandelsgiganten Costco.ca

Modern Plant Based Foods (ISIN: CA6076771014; WKN: A2QQE9) freut sich bekannt zu geben, dass Costco.ca die Suppen von kitskitchen auf seiner E-Commerce-Plattform zum Verkauf anbieten wird. Die Einführung trägt der zunehmenden Nachfrage der Verbraucher nach praktischen Fertigsuppen Rechnung.

KitsKitchen, ein Unternehmen aus dem Portfolio von Modern Plant-Based Foods, bietet ein Sortiment von Suppen auf pflanzlicher Basis, die mit natürlichen Bio-Zutaten hergestellt werden und keinerlei Milchprodukte, Weizen, Konservierungsmittel und Zusatzstoffe enthalten.

"Ich freue mich ungemein über die Einführung der kitskitchen-Suppen bei Costco.ca", erklärt Joni Berg, Mitbegründerin und CEO von kitskitchen Health Foods Inc. "Dies ist ein großer Erfolg für uns und ich bin ganz gespannt mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das einen so starken Markennamen und eine so große Reichweite hat. Manche Einzelhändler probieren erst ein oder zwei Produkte. Deswegen freuen wir uns umso mehr, mitzuteilen, dass Costco.ca all unsere sechs Suppen und unser veganes Country Chili in sein Sortiment aufnehmen wird. Die Nachfrage nach gesunden Fertiggerichten auf pflanzlicher Basis nimmt zu und mit dieser Partnerschaft werden wir mehr Verbraucher als je zuvor erreichen können."

Als gut bekannte Einzelhandelsgröße hat Costco mit Stand 2020 mehr als 105 Millionen Mitglieder weltweit und ist mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz von 166 Milliarden USD einer der größten Einzelhändler in Nordamerika. In den letzten zwei Jahrzehnten hat Costco die Einzelhandelswelt umgewälzt und sich zu einem der weltweit erfolgreichsten Anbieter für Mitglieder entwickelt. Heute führt Costco rund 4.000 Warenartikel in seinem Sortiment, verglichen mit 30.000 Artikeln in den meisten Supermärkten. Durch die sorgfältige Auswahl von Produkten anhand Kriterien wie Qualität, Preis, Marke und Eigenschaften kann Costco seinen Mitgliedern den besten Wert bieten.