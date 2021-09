20.09.2021 – Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) will Wasserstofflösungen „gesellschaftsfähig machen“. Und natürlich dabei sich für Plug Power ein grosses Stück des Kuchens „sichern“.

Letzte Woche verstärkte Plug Power seinen europäischen Fussabdruck mit einer überraschenden Standortentscheidung: Europazentrale inclusive Service, Forschung und Schulung kommt nach NRW – Wahlgeschenk für oder von Laschet, wer weiss?

Und heute schliesst man eine grosse Lücke im geplanten US-weiten grünen H2-Produktionsnetzwerk. Genau in dem Bundesstaat, der seit Jahren in der Hydrogenisierungspolitik vorangeht:

Fresno County, CA, bekommt Plug Powers „grüne Wasserstoff“ Produktionsanlage für die Westküste – 30 t täglich

Die in Fresno County, Kalifornien. von Plug Power geplante Anlage soll täglich 30 Tonnen flüssigen, grünen Wasserstoff durch Elektrolyse von Wasser mit CO2-frei produzierter Elektrizität gewinnen. Einzige „Emission“ ist reiner Sauerstoff. Abgedeckt werden soll damit ein Kundenkreis von Vancouver bis San Diego. Hierzu soll in einer neuerrichteten 300 MW Solaranlage die notwendige Energie für 120 MW-Elektrolyseure von Plug Power gewonnen werden.

Fresno County, Kalifornien ergänzt so die bereits zuvor bestimmten 4 weiteren Produktionsstandorte

Wie bereits seit längerem angekündigt plant Plug Power insgesamt 5 „grosse Wasserstoffproduktionsstätten“ US-weit, um eine entsprechende Infrastruktur aufzubauen. Insgesamt will man bis 2025 rund 500 Tonnen Tagesproduktion grünen Wasserstoffs erreichen, bis 2028 sollen es 1.000 Tonnen sein. Während Plug Power die erste Wasserstoff-Produktionsstätte in Tennessee bereits im Betrieb hat – erworben 2020 als fertige Produktionsstätte – kündigte man am 26.02.2021 den Bau der zweiten „grünen Wasserstoffproduktionsstätte an. In Alabama im Bundesstaat New York. Mit einem Investitionsvolumen von 290 Mio USD für die derzeit grösste grüne Wasserstoffproduktionsanlage mit einer geplanten Tagesproduktion von 45 Tonnen H2. Genauso wie wahrscheinlich an den anderen Standorten sollen dort Elektrolyseure von Plug Power eingesetzt werden – hier 120 MW.