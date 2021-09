Steinhoff: Die Stimmung kippt!

Regelrechte Qualen müssen heute Steinhoff-Anleger durchleben. So weist die Anzeigetafel für die Aktie ein Minus von rund drei Prozent aus. Das bedeutet, dass mittlerweile nur noch 0,16 EUR für ein Papier hingelegt werden müssen. Werden Anleger damit zum Bärenfutter?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Steinhoff-Analyse einfach hier klicken.

Gleichwohl die Anleger heute richtig bluten müssen, stimmt das charttechnische Bild optimistisch. Denn das Papier liegt immer noch in Schlagdistanz zu einem wichtigen Hoch. So müsste die Aktie lediglich rund zweiundvierzig Prozent klettern und würde neue Monatshochs ausbilden. Dieser Topwert liegt bei 0,23 EUR. Es herrscht also Thriller-Atmosphäre.

Download-Tipp: Zur anstehenden Bundestagswahl möchten wir Ihnen Aktien präsentieren, die nach der Wahl die größten Gewinnchancen haben. Dieses exklusive eBook können Sie hier kostenlos abrufen.

Mittelfristig orientierte Anleger, die auf ein günstiges Einstiegsniveau gewartet haben, sollten schon einmal die Ordermaske öffnen. Denn es gibt heute einen kräftigen Discount. Wem die ganze Sache nicht geheuer ist, kann sich heute auf die Schulter klopfen und vielleicht sein Baisse-Engagement verstärken.

Fazit: Sind das bei Steinhoff jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.