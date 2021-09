Berlin (ots) - Zahlreiche Unternehmen wurden durch die Corona-Pandemie

wirtschaftlich stark getroffen. Die Bundes- und Landesregierungen haben in einer

beispiellosen Hilfsaktion versucht, durch Milliardenhilfen den Schaden in

Grenzen zu halten. Torsten Rentel, Vorstand der Bankkontakt AG, beklagt, dass in

sehr vielen Fällen die Zuschüsse und insbesondere Förderkredite häufig mehr

schadeten als halfen. Denn beim genaueren Hinsehen muss festgestellt werden,

dass in vielen Fällen die Hilfen eine kritische Situation so weit verschärften,

dass eine Genesung nicht mehr möglich war.



Statt maximale Förderhilfen in Anspruch zu nehmen, ist eine Sanierung oder

Konsolidierung langfristig sinnvoller.







Gerade die Hilfen in der ersten Lockdownphase in 2020 waren häufig nicht



Gerade die Hilfen in der ersten Lockdownphase in 2020 waren häufig nichtzwingend notwendig. Mitunter waren Sie eher schädlich als nützlich. Damals warzunächst überhaupt nicht absehbar, wie lange der Lockdown dauern würde. DieErwartungshaltung war aber überwiegend, dass die harten Beschränkungen nacheinigen wenigen Wochen überstanden sind. Jedes gesunde Unternehmen solltegrundsätzlich in der Lage sein, einen temporären Umsatzrückgang zu überstehen.Bankkontakt berät seit vielen Jahren Unternehmen und kennt dieunterschiedlichsten Gründe für wirtschaftliche Schwierigkeiten. Die Ursachensind - analog der Covid-Einschränkungen - sehr häufig staatlich erzwungeneMaßnahmen: Beispielsweise durch ein Exportmoratorium, höhere Zölle odergeänderte steuerliche oder gesetzliche Regularien, die die bislang auskömmlichenGewinnmargen drastisch beeinträchtigten.Insofern unterscheidet sich der Corona Lockdown nicht grundsätzlich von anderenstaatlichen Regulierungen oder Eingriffen. Der gravierendste Unterschied ist nurder enorme Umfang und die für manche Branchen komplette Einschränkung derTätigkeit. Für Branchen, die komplett in ihrer Geschäftstätigkeit eingeschränktwurden, waren die Hilfen sicherlich überlebensnotwendig und können unkritischals Segen bezeichnet werden.Man muss aber konzedieren, dass viele andere Branchen und Unternehmen durchCorona nur teilweise beeinträchtigt wurden. Aber auch aus diesen Branchen undUnternehmen gab es lautes Wehklagen und eine massiveFördermittelinanspruchnahme. Dabei sind die nicht rückzahlbaren Zuschüsseeventuell aus Gründen der Steuergerechtigkeit mitunter zweifelhaft, abersicherlich für das Unternehmen keinesfalls schädlich gewesen. Problematischwaren und sind aber die rückzahlbaren Hilfen (Kredite), die ohne substanziellePrüfung bereitgestellt wurden.