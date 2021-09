Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Naga Group Angermayer bringt Aktie in Schwung Christian Angermayers Apeiron beteiligt sich an der Naga Group (WKN: A161NR). Angermayer sichert sich 22% am eigenkapitalstarken Investitionsziel. Die Aktie knüpft bei 6,66 € an ihren Aufwärtstrend an. Naga ist ein Brokeragehaus aus Hamburg. Eine Million registrierte Konten nutzen die Plattform mit Tradingfunktionen. Fundament für globale Expansion Apeiron hat mit der Naga Group ein Investitionsziel […]