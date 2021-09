München (ots) - Amazon erweitert seine erfolgreiche Zusammenarbeit mit tegut...

um ein neues Liefergebiet und bietet Prime-Mitgliedern im Raum Kassel ab sofort

die Möglichkeit, Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs bei einer

lokalen tegut...-Filiale online zu bestellen. Unter den rund 10.000 verfügbaren

Produkten aus dem tegut...-Sortiment finden sich unter anderem frische, gekühlte

und tiefgekühlte Waren, Bio-Produkte, regionale und nachhaltige Lebensmittel

sowie Getränke, Drogerieartikel und Tiernahrung. Kund:innen können ihre

Bestellungen im tegut... bei Amazon Webshop unter http://www.amazon.de/tegut

oder über die Amazon App aufgeben. Die Lieferung erfolgt von Montag bis Samstag

zwischen 10 und 20 Uhr und ist für Einkäufe ab 50 Euro kostenlos. Für kleinere

Bestellungen ab 20 Euro fällt eine Liefergebühr von 3,99 Euro an.



Neben Zutaten für regionale Spezialitäten wie zum Beispiel Duckefett und

Speckkuchen finden Kund:innen auch eine große Anzahl an lokalen Leckereien im

tegut... bei Amazon Sortiment, darunter Hessischen Handkäse, Äpfelwein oder

Grüne Soße. Daneben gibt es eine große Produktauswahl für individuelle

Ernährungsweisen wie vegetarische, vegane, laktosefreie oder proteinreiche

Lebensmittel.





"Wir freuen uns sehr darüber, den beliebten Service in Zusammenarbeit mittegut... erneut zu erweitern und ab sofort auch in Kassel anzubieten. Soerhalten noch mehr Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, das vielfältige Angebotunseres Partners tegut... direkt nach Hause zu bestellen," sagt Mark Hübner,Country Manager Amazon Fresh & Groceries Marketplace in Deutschland."Prime-Mitglieder in Kassel profitieren damit von einem komfortablenEinkaufserlebnis und können sich unter anderem auf viele regionale undBio-Produkte freuen."Thomas Wingenfeld, Amazon-Projektleiter bei tegut...: "tegut... denkt seit jeherinnovativ und setzt sehr erfolgreich auf eine Omnichannel-Strategie, das heißt,wir bieten den Kunden zusätzlich zum stationären, klassischen Einkauf imSupermarkt auch die Möglichkeit, seine Lebensmittel des täglichen Bedarfs onlinezu kaufen. Dieser für uns noch relativ neue Vertriebsweg wird sehr gutangenommen, weshalb wir jetzt das Liefergebiet noch einmal erweitern und mitKassel ein ganz neues Gebiet aufschalten können."Der Raum Kassel ist der Neuzugang unter den Regionen, die Prime-Mitgliedern eineBestellung bei tegut...bei Amazon ermöglichen. Der Service ist bereits in großenTeilen Frankfurts und Südhessens verfügbar. Kund:innen können unter