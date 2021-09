Get Real Health gibt weitere internationale Expansion bekannt und bringt Tools zur Patienteneinbindung in die Niederlande

Get Real Health, ein Mitglied der er CPSI-Unternehmensgruppe (NASDAQ: CPSI) und Anbieter umfangreicher Tools zur Patienteneinbindung, hat seine internationale Präsenz im Rahmen der Implementierung in der Region Achterhoek, Niederlande, gemeinsam mit den lokalen Partnern MIJNPGO und WeDoTrust ausgebaut.

Die Lösung für Achterhoek basiert auf der bestehenden Plattform von Get Real Health und wurde an die regionalen Bedürfnisse angepasst und „MIJNPGO“ genannt. Diese Anpassung beinhaltet die Einhaltung von Medmij, dem niederländischen Technologiestandard, der den sicheren Datenaustausch zwischen Gesundheitsdienstleistern und Patienten vorschreibt. Das erste Pilotprojekt richtete sich an eine ausgewählte Gruppe von Pflegeeinrichtungen, darunter Sensire, die größte Altenpflegeeinrichtung in der Region. Im Rahmen eines erweiterten Roll-outs wird das Feedback ausgewertet, um die Benutzerfreundlichkeit nach und nach zu verbessern.

„Wir freuen uns sehr über die Teilnahme an dieser wichtigen Initiative. Unsere Plattform passt perfekt zur Mission von Achterhoek, die Gesundheitsversorgung und die Behandlungsergebnisse der Patienten heute und in Zukunft zu verbessern“, sagte Robin Wiener, Präsident von Get Real Health.

„In der niederländischen Region Achterhoek arbeiten wir gemeinsam mit anderen Gesundheitseinrichtungen und Partnern ständig daran, weitere professionelle Anwendungsmöglichkeiten für moderne Technologien im Gesundheitswesen zu schaffen“, sagte Maarten van Rixtel, Geschäftsführer von Sensire, der größten Altenpflegeorganisation in der Region. „Mit MIJNPGO erhalten die Patienten mehr Einblick in ihre eigene Gesundheit. Außerdem können die Patienten Informationen mit dem medizinischen Personal oder den Pflegekräften austauschen. MIJNPGO gibt den Patienten also wesentlich mehr Kontrolle über ihren eigenen Pflege- und Behandlungsprozess. So entstehen ausgewogene Diskussionen und bestimmte Entscheidungen können gemeinsam getroffen werden. Für uns ist MIJNPGO eine der wesentlichen Säulen der Gesundheitsversorgung der Zukunft. Wir freuen uns auf den Moment, in dem MIJNPGO von zahlreichen Patienten genutzt wird.“