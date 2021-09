Die Mittel sollen in die Kommerzialisierung der nachhaltigen Produktion des Unternehmens von batteriebetriebenem Material fließen, das im Wirtschaftskreislauf bleibt

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Worcester, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Battery Resourcers(https://www.batteryresourcers.com/) , ein vertikal integriertes Unternehmen fürdas Recycling und die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, hat heute denAbschluss seiner letzten Mittelrundenfinanzierung in Höhe von insgesamt 70Millionen USD bekannt gegeben. Das Unternehmen wird diese neuesteFinanzierungsrunde dazu nutzen, die nachhaltigste, modernsteProduktionstechnologie für Materialien mit geschlossenem Kreislauf der Branchevoranzubringen und zu erweitern, mit der eine gemischte Verwendung vonAltbatterien und Produktionsabfällen zur Herstellung von Kathodenmaterialmöglich ist. Als Reaktion auf die gestiegene Nachfrage nach einer nachhaltigenBatterieproduktion wird Battery Resourcers auch weitere kommerzielle Anlagenbauen, die bis Ende 2022 in den USA und in Europa in Betrieb genommen werdensollen.Hitachi (https://www.hitachi.com/) ist der neueste Investor, der sich demWeltklasse-Konsortium aus strategischen und finanziellen Investoren anschließt,die bereits den Ansatz und die Technologie von Battery Resourcers unterstützen.Zu den bestehenden Investoren gehören Orbia Ventures(https://www.orbia.com/ventures/) , InMotion Ventures von Jaguar Land Rover(https://www.inmotionventures.com/) , Doral Energy(https://doral-energy.com/en/) , At One Ventures(https://www.atoneventures.com/) , TDK Ventures (https://www.tdk-ventures.com/)und Trumpf Ventures (https://www.trumpf.com/en_US/company/trumpf-group/other-companies/trumpf-venture/) ."Angesichts des Zustroms von Lithium-Ionen-Batterien auf dem Markt und dersteigenden Nachfrage nach recycelten Materialien ist der Bedarf an Lösungen fürdas Ende der Lebensdauer von Batterien größer denn je", sagt Michael O'Kronley,CEO und Leiter von Battery Resourcers. "Diese neue Finanzierungsrundeunterstützt die anhaltende Expansion von Battery Resourcers in den USA undweitet sie auf Europa aus, sodass wir unser Ziel einer Lieferkette fürBatteriematerial mit geschlossenem Kreislauf erreichen können.""Die Technologie von Battery Resourcers verändert im Vergleich zu anderenBatterie-Recyclingbetrieben die gesamte Branche. Sie gewinnen wertvollereMaterialien als die Recyclingbetriebe", erklärt Francois Dossa,geschäftsführender Direktor für Strategie und Nachhaltigkeit bei Jaguar LandRover. "Battery Resourcers sorgt für eine nachhaltigere Zukunft, indem esmehrere Optionen für die Wiederverwendung der Materialien imBatterie-Lieferkettenprozess bietet. Das steht im Einklang mit dem Ziel von JLR,Netto-Null-Kohlenstoffemissionen in der Lieferkette zu erreichen."