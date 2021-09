Volvo Cars und "The Future Laboratory" untersuchen die Zukunft nachhaltiger Luxusmaterialien (FOTO)

Köln (ots) -



- Report "Der Aufstieg des bewussten Designs" beleuchtet Materialien von morgen

- Forschungsergebnisse mit Interviews und neuen Erkenntnissen kombiniert

- Volvo geht als Vorreiter voran und setzt auf Nachhaltigkeit



Das Thema Nachhaltigkeit prägt zunehmend auch die Welt der Materialien. Designer

suchen aktiv nach hochwertigen und verantwortungsvoll beschafften Alternativen

zu konventionellen Luxusstoffen. Was moderne Kunden heute erwarten und woran

Unternehmen und Designer arbeiten, berichten Volvo Cars und das

Trendforschungsunternehmen "The Future Laboratory" in ihrem Report " Der

Aufstieg des bewussten Designs - Ein Bericht über die Materialien von morgen (ht

tps://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/286449/documentfi

le) "







umweltverträglich die Marke agiert. Ähnlich viele wünschen sich eine

CO2-Kennzeichnung**, mit der sich transparent die Umweltauswirkungen von

Produkten und Materialien ablesen lassen. Was das bedeutet, zeigt der jetzt

veröffentlichte Report "Der Aufstieg des bewussten Designs". Er kombiniert eine

Fülle bereits vorhandener Forschungsergebnisse mit neuen Interviews und

Erkenntnissen von Vordenkern aus verschiedenen Branchen. Hierzu gehören unter

anderem Claire Bergkamp, Chief Operating Officer der NGO "The Textile Exchange"

sowie ehemalige Direktorin für weltweite Nachhaltigkeit und Innovation bei

Stella McCartney, Wen Zhou, Chief Executive Officer des Designerlabels "3.1

Phillip Lim", Dr. Leonardi Bonnani, Gründer und CEO von Sourcemap, einer

digitalen Plattform zur Abbildung von Lieferketten, sowie Xu Gang, Mitbegründer

von Bentu Design, die für Möbel aus Zement bekannt sind.



Im Einklang mit der Volvo Philosophie



Die Schlussfolgerungen und Erkenntnisse des Berichts spiegeln in vielerlei

Hinsicht die eigene Vision von Volvo Cars zur Zukunft der Materialien wider. In

den kommenden Jahren baut das Unternehmen seine Familie vollelektrischer

Fahrzeuge sukzessive aus: Ab 2030 werden ausschließlich reine Elektroautos

angeboten, die alle ohne Leder auskommen. Den Anfang macht der neue Volvo C40

Recharge Pure Electric, der Ende dieses Jahres als erstes Volvo Modell lederfrei

auf die Straße rollt.



Volvo Cars arbeitet aktiv daran, viele derzeit in der gesamten

Automobilindustrie genutzten Materialen zu ersetzen und dafür hochwertige und

nachhaltige Quellen zu finden. "Wir haben eine Vision davon, wo wir in Zukunft

hinwollen. Der erste Schritt besteht in der Nutzung nachhaltiger, natürlicher

und recycelter Materialien", sagt Robin Page, Chefdesigner bei Volvo Cars. "Die

nächste Herausforderung besteht darin, zu ändern, wie wir mit diesen Materialien Seite 2 ► Seite 1 von 2 Kohlendioxid jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Beim Kauf von Luxusprodukten ist für zwei Drittel der Kunden* entscheidend, wieumweltverträglich die Marke agiert. Ähnlich viele wünschen sich eineCO2-Kennzeichnung**, mit der sich transparent die Umweltauswirkungen vonProdukten und Materialien ablesen lassen. Was das bedeutet, zeigt der jetztveröffentlichte Report "Der Aufstieg des bewussten Designs". Er kombiniert eineFülle bereits vorhandener Forschungsergebnisse mit neuen Interviews undErkenntnissen von Vordenkern aus verschiedenen Branchen. Hierzu gehören unteranderem Claire Bergkamp, Chief Operating Officer der NGO "The Textile Exchange"sowie ehemalige Direktorin für weltweite Nachhaltigkeit und Innovation beiStella McCartney, Wen Zhou, Chief Executive Officer des Designerlabels "3.1Phillip Lim", Dr. Leonardi Bonnani, Gründer und CEO von Sourcemap, einerdigitalen Plattform zur Abbildung von Lieferketten, sowie Xu Gang, Mitbegründervon Bentu Design, die für Möbel aus Zement bekannt sind.Im Einklang mit der Volvo PhilosophieDie Schlussfolgerungen und Erkenntnisse des Berichts spiegeln in vielerleiHinsicht die eigene Vision von Volvo Cars zur Zukunft der Materialien wider. Inden kommenden Jahren baut das Unternehmen seine Familie vollelektrischerFahrzeuge sukzessive aus: Ab 2030 werden ausschließlich reine Elektroautosangeboten, die alle ohne Leder auskommen. Den Anfang macht der neue Volvo C40Recharge Pure Electric, der Ende dieses Jahres als erstes Volvo Modell lederfreiauf die Straße rollt.Volvo Cars arbeitet aktiv daran, viele derzeit in der gesamtenAutomobilindustrie genutzten Materialen zu ersetzen und dafür hochwertige undnachhaltige Quellen zu finden. "Wir haben eine Vision davon, wo wir in Zukunfthinwollen. Der erste Schritt besteht in der Nutzung nachhaltiger, natürlicherund recycelter Materialien", sagt Robin Page, Chefdesigner bei Volvo Cars. "Dienächste Herausforderung besteht darin, zu ändern, wie wir mit diesen Materialien