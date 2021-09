Steinhoff: SIEG! Jetzt ist es amtlich!

Mit Spannung haben die Steinhoff-Aktionäre den heutigen erwartet und insbesondere eine Entscheidung in den Niederlanden. Denn ein Gericht in Amsterdam musste dem Vergleich, den Steinhoff mit seinen Gläubigern ausgehandelt hatte, zustimmen. Und es kam dann auch tatsächlich zu einem positiven Urteil der Richter. Sollten jetzt also keine Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt werden, tritt der ausgehandelte Vergleich schon in wenigen Tagen in Kraft.

Der Aktienkurs von Steinhoff kann heute weiter zulegen. Nach einem Plus von über vier Prozent am Dienstag und knapp drei Prozent gestern verzeichnete die Aktie heute einen weiteren Zugewinn von fast drei Prozent. Zur Stunde notiert der Kurs bei 0,188 Euro. Damit schiebt sich die Aktie weiter Stück für Stück nach oben, nachdem es in der zweiten August-Hälfte schon eine wahre Kursexplosion gegeben hatte. Damals legte der Kurs sogar um 120 Prozent in wenigen Tagen zu.

War das nun bei Steinhoff der finale Befreiungsschlag? Oder sehen wir hier wieder nur ein kurzes Aufflackern, ehe es weiter nach unten geht.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

