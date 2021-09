Zwangsgebühren, von einem Gericht, welches ursprünglich die Aufgabe hatte, die Inhalte des Grundgesetzes als vorübergehenden Verfassungsersatz zu schützen, festgeschrieben, finanzieren die Bürger-Manipulation gegen das Volk. Das ist an sich nichts neues, wurde aber in diesem Wahlkampf einmal mehr überdeutlich. Die linke Agenda ist eindeutig: Wann, wenn nicht am 26. September 2021 ist die Chance gegeben,

Der Beitrag Manipulation bis zum Schluss erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Tomas Spahn.