IT-Unternehmen TIMOCOM setzt seit Jahren auf New Work und baut Vorreiterrolle aus

Erkrath (ots) - Die TIMOCOM GmbH ist als erfolgreiches mittelständisches

FreightTech-Unternehmen ein ebenso moderner wie innovativer Arbeitgeber für

inzwischen mehr als 500 Mitarbeitende. Mit New Work bietet es alternative

Arbeitsmodelle und setzt auf attraktive Benefits, um den Arbeitsalltag, die

Work-Life-Balance und die Gesundheit der Angestellten langfristig zu verbessern.



Als einer der erfolgreichsten mittelständischen IT- und Datenspezialisten für

die europäische Logistikbranche beschäftigt TIMOCOM in der Erkrather

Firmenzentrale nahe Düsseldorf und weiteren internationalen Standorten heute

insgesamt mehr als 500 Mitarbeitenden mit unterschiedlichen Herkünften und

Lebensläufen. Mit einer Vielzahl von individuellen Möglichkeiten zur

persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung bietet TIMOCOM seinen

Mitarbeitenden die Chance, selbst Verantwortung zu übernehmen und einen

wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Unternehmenserfolgs zu leisten.





So hat es sich das Familienunternehmen zur Aufgabe gemacht, ein Arbeitsumfeld zuschaffen, in dem sich seine Angestellten nicht nur entfalten können, sondernauch wohlfühlen. Um das gewährleisten zu können, werden zahlreiche Karriere- undEinstiegsmöglichkeiten sowie eine Vielzahl von Angeboten, Benefits undInitiativen zur Umsetzung von New Work angeboten. Bereits vor der Pandemie hatTIMOCOM Mobile- und Homeoffice angeboten, setzt mit dem noch flexiblerenhybriden Arbeitsmodell nun aber neue Maßstäbe. Das neue Modell ermöglicht bis zuvier Homeoffice-Tage pro Woche. Ein Tag der Woche dient als Collaboration Dayinsbesondere dazu, weiterhin die persönlichen Begegnungen und den hohenTeamzusammenhalt zu fördern. Mit dem TEAMocom Space entsteht aktuell eine völligneue Organisation des Arbeitens im Office, das die bisher bekannte Bürostrukturkomplett verändert und mit dem die einzelnen Arbeitsbereicheabteilungsspezifisch gestaltet werden.TIMOCOM bietet als Arbeitgeber zahlreiche BenefitsFür eine gesunde Work-Life-Balance und um seinen Mitarbeitenden in denverschiedenen Abteilungen die Möglichkeit zu bieten, ihren beruflichen Alltagbesser an die jeweilige Lebenssituation anzupassen, fokussiert TIMOCOM dieVereinbarkeit von Beruf und Familie. Diese unterstützt das Familienunternehmenunter anderem mit Eltern-Kind-Büros und Kita-Plätzen in einer nahegelegenenKita, deren Bau die Gründerfamilie Thiermann maßgeblich vorantrieb.Die effiziente Zusammenarbeit aller Mitarbeitenden fördert der IT- undDatenspezialist unter anderem durch eine moderne Büroausstattung mit eigenenFirmennotebooks sowie Open und Creative Spaces. Dabei setzt TIMOCOM insbesonderein der Softwareentwicklung auf agile Arbeitsmethoden und Techniken mit