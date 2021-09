Wasserfonds: Infrastruktur der Wasserversorgung im Blick

Wasserfonds zählen zu den Klassikern der Themen- und Nachhaltigkeitsanlagen. Das Investmentthema besitzt zahlreiche Facetten, wir stellen zwei Fonds vor, die sich auf Technologieaktien im Segment Wasser-Infrastruktur spezialisiert haben.

Wenn es um Wasserinvestments geht, ist häufig vom Klimawandel die Rede: Je nach Region dominieren Dürren und Überschwemmungen die Schlagzeilen. Die Vereinten Nationen haben den hinreichenden Zugang zu sauberem Wasser und Sanitäreinrichtungen in den Sustainable Development Goals zu einem der Kernziele erhoben: SDG 6 widmet sich ausschließlich diesem Thema. Wasserfonds, die SDG 6 adressieren, fokussieren häufig auf Versorger sowie die Abwasserbehandlung und investieren in geringerem Umfang in spezialisierte Unternehmen der Subsektoren. Der Swisscanto Equity Fund Sustainable Global Water (LU1663824750) sowie der Hornet Infrastructure - Water Fund (LI0034053376) verfolgen einen differenzierten Ansatz, der sich unter anderem auch die aktuelle Entwicklung in den USA, Stichwort 3,5 Billionen US-Dollar Infrastrukturprogramm, zunutze macht.