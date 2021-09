Was ist bloß bei Nel ASA los?

Die Kursentwicklung von Nel ASA treibt den Aktionären heute Tränen in die Augen. So wird die Aktie rund fünf Prozent nach unten durchgereicht. Der Preis für ein Papier liegt damit jetzt nur noch bei 1,36 EUR. Ist nun alles vorbei?

Trotz der Hiobsbotschaft, bleibt die Technik noch recht positiv. Denn neue Kaufsignale sind unverändert quasi aus dem Stand möglich. So fehlen bis zum 4-Wochen-Hoch aktuell nur rund rund zehn Prozent. Dieser Bestwert liegt bei 1,49 EUR. Spannung ist also in jedem Fall geboten.

Anleger, die für Nel ASA mittel- und langfristig bullish eingestellt ist, könnten den aktuellen Rücksetzer zum Nachkauf nutzen. Immerhin erhalten Sie bei der Aktie einen ordentlichen Nachlass. Wer ohnehin auf fallende Kurse wettet, der verzeichnet heute kräftige Gewinne.

