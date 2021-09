BioNTech: Das macht Mut! 

Bei BioNTech geht es derzeit so richtig zur Sache. Die Aktie befindet sich seit Freitag quasi im Sturzflug und hat in den vergangenen drei Tagen über 20 Prozent an Wert verloren und ist damit auf den niedrigsten Stand seit Ende Juli gefallen. Doch jetzt gibt es einen Silberstreif am Horizont, denn BioNTech befindet sich nun in einer wichtigen Kursregion. Gepaart mit den positiven Nachrichten von der Impffront könnte das die Wende einleiten…

So ist der Aktienkurs gestern an der Nasdaq bis auf 276 US-Dollar gefallen und befindet sich damit genau auf dem Niveau, auf dem der Kurs schon Ende Juli einige Tage halt gemacht hat. In diesem Bereich dürfte also ein gewisses Kaufinteresse aufkommen. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass BioNTech im Oktober, spätestens im November die Notfallzulassung für seinen Impfstoff für die Altersgruppe der fünf- bis elfjährigen erhält, was weitere Absatzmärkte öffnen würde…

Fazit: Die Situation bei BioNTech ist hochspannend. Sollten Sie jetzt alle BioNTech-Aktien verkaufen? Oder sehen wir hier vielleicht sogar Kaufkurse?

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

