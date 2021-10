Die Eura Mobil GmbH nutzt zum Bau ihrer Wohn- und Reisemobile Fiat Ducato-Motoren, weshalb Eura Mobil-Camper der Baujahre 2014 bis 2019 unzulässige Abschalteinrichtungen aufweisen können.

Abgasmanipulierte Wohnmobile mit Fiat Ducato-Dieselmotor halten gesetzlich vorgeschriebene Abgasgrenzwerte nur auf dem Prüfstand ein, im realen Straßenverkehr überschreiten sie die Grenzwerte um ein Vielfaches und verpesten die Umwelt. Die Fahrzeuge mit Ducato-Fahrgestell und -Motor, die eigentlich die Abgasnorm Euro 5 oder Euro 6 erfüllen sollten, sind daher grundsätzlich nicht zulassungsfähig.

Den Fahrzeugen droht nun die Stilllegung. Zudem erleiden sie einen enormen Wertverlust, da sich die kostspieligen Reisemobile aufgrund möglicher Abgasmanipulationen nur noch für den Bruchteil ihres eigentlichen Wertes verkaufen lassen. Besitzer von Wohnmobilen mit der Schummelsoftware müssen das nicht einfach so hinnehmen, sondern können den Händler oder den Hersteller auf Schadensersatz verklagen.

Im Fiat Ducato verbaute manipulierte Dieselmotoren

Da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) seine Fiat Ducato-Motoren an unzählige Hersteller von Freizeitfahrzeugen verkauft hat und der Ducato unter Reisemobilbauern zugleich das beliebteste Wohnmobil-Chassis ist, betrifft der Wohnmobil-Dieselskandal nun die Camping-Branche. Auch der deutsche Reisemobilhersteller Eura Mobil verwendet seit Jahren in erster Linie Fiat Ducatos zum Aufbau seiner Wohnmobile.

Die zunächst unter anderem Namen 1959 gegründete Eura Mobil GmbH stellte 1983 die Wohnwagenproduktion ein und widmet sich seither ausschließlich dem Reisemobilbau. Heute fertigt Eura Mobil Vans und Reisemobile in den drei Aufbaugattungen teilintegriert, integriert und Alkoven. Anfang 2005 wurde das Unternehmen durch den internationalen Reisemobilkonzern Trigano übernommen.

Folgende im Fiat Ducato zwischen 2014 und 2019 verbaute Dieselmotoren mit der Abgasnorm Euro 5 oder Euro 6 können über eine illegale Abschalteinrichtung verfügen:

1,3 Liter Multijet / 1,3 Liter 16V Multijet

1,6 Liter / 1,6 Liter Multijet

2,0 Liter / 2,0 Liter Multijet

2,2 Liter Multijet II

2,3 Liter / 2,3 Liter Multijet / 2,3 Liter Multijet II

3,0 Liter

Vom Abgasskandal betroffene Eura Mobil-Wohnmobile

Fast alle aktuellen Reisemobilbaureihen der Marke Eura Mobil basieren oder basierten auf dem Kastenwagen Fiat Ducato. Eine Ausnahme bildet die Luxus-teilintegrierte Baureihe Contura, die auf einem Mercedes Benz Sprinter-Fahrgestell aufbaut.

Die Tabelle zeigt Reisemobil-Baureihen von Eura Mobil, die auf einem Fiat Ducato-Fahrgestell und -Motor basieren. Insofern der Camper zwischen 2014 und 2019 gebaut wurde und die Abgasnorm Euro 5 oder Euro 6 erfüllt, kann er eine unzulässige Abschalteinrichtung aufweisen und somit im Wohnmobil-Abgasskandal verwickelt sein.

Eura Mobil-Baureihen

auf Fiat Ducato-Basis Möglicherweise abgasmanipulierte Reisemobil-Modellvarianten (Auswahl) Eura Mobil Activa One z.B. A One 630 LS, A One 650 VB, A One 690 HB Eura Mobil Contura Style z.B. 670 SB Eura Mobil Integra z.B. I 700 EB, I 700 HB, I 810 HB, I 850 QB, I 890 EB, I 890 QB Eura Mobil Integra Line z.B. IL 655 EB Mondial, IL 670 Charlet, IL 670 SB, IL 680 QB, IL 690 HB, IL 695 HB, IL 720 EB, IL 720 EBF, IL 720 QB, IL 720 QF, IL 725 QB Eura Mobil Integra Line LS z.B. IL LS 790 EB, IL LS 810 HB, IL LS 850 QB Eura Mobil Profila One z.B. P One 690 EB, P One 690 HB, P One 690 QB Eura Mobil Profila RS z.B. P RS 660 HB, P RS 670 SB, P RS 720 EB, P RS 720 QB, P RS 725 QB Eura Mobil Profila T z.B. PT 590 FB, PT 670 SB, PT 695 EB, PT 720 EB, PT 730 EB Eura Mobil Terrestra A z.B. TA 570 HS, TA 770 EB Eura Mobil Terrestra T z.B. TT 650 EB, TT 670 SB, TT 690 HB, TT 710 EB, TT 710 HB, TT 720 EB, TT 720 EBF

Besitzer eines Eura Mobil-Campers können in ihren Fahrzeugpapieren oder auf der letzten Seite des Service-Heftes herausfinden, welcher Motor in ihrem Reisemobil verbaut ist. Die Euro-Abgasnorm des Motors steht meistens in der Zulassungsbescheinigung I.

Welche Rechte haben Besitzer manipulierter Eura Mobil-Reisemobile?

Der für die Abgasmanipulationen verantwortliche Motorenhersteller Fiat muss den Wertverlust der betroffenen Reisemobile ausgleichen. Halter von Wohnmobilen, die die Abgaswerte manipulieren, haben zwei Möglichkeiten: Nach erfolgreicher Schadensersatzklage können sie ihr Reisemobil an Fiat zurückgeben und erhalten eine Entschädigungssumme, die in der Regel dem Kaufpreis abzüglich einer Nutzungsentschädigung entspricht. Oder aber sie behalten das Fahrzeug und lassen sich einen Teil des Kaufpreises (meist 20 bis 25 Prozent) erstatten.

Wurde das Wohnmobil vor weniger als zwei Jahren als Neuwagen beim Händler gekauft, können Fahrzeughalter den Camper innerhalb der zweijährigen Gewährleistungsfrist an den Händler zurückgeben und gegen ein neueres, nicht abgasmanipuliertes Reisemobilmodell tauschen. Für Gebrauchtwagen beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr.

Besitzer manipulierter Wohnmobile sollten bald handeln, denn je mehr Zeit vergeht, desto geringer fällt die Schadensersatzsumme aus. Wir raten betroffenen Verbrauchern, sich juristisch beraten zu lassen. Die Anwälte der Kanzlei VON RUEDEN bietet Eura Mobil-Reisemobilbesitzern eine unverbindliche und kostenfreie Erstberatung an, in der wir prüfen, ob Ihr Wohnmobil vom Dieselskandal betroffen ist und ob sich eine Schadensersatzklage in Ihrem Fall lohnt. Die VON RUEDEN-Anwälte sind auf Verbraucherrechte und den Abgasskandal spezialisiert und haben schon mehr als 14.000 Mandanten gegen die Autobauer vertreten. Rufen Sie uns unter der 030 – 200 590 770 an oder schicken Sie uns eine E-Mail an info@rueden.de.