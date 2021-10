CALGARY, 6. Oktober 2021 - High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HITI) (Nasdaq: HITI) (FWB: 2LYA), ein auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das sein Geschäftsfeld auf die Herstellung und den Vertrieb von Bedarfsartikel für den Cannabiskonsum erweitert hat, hat heute bekannt gegeben, dass laut der vor kurzem auf der Website des Unternehmens veröffentlichten Liste von Beteiligungen die Aktien von High Tide nunmehr in den ‚Cannabis Growth ETF‘ (NYSE:BUDX) aufgenommen wurden.

„Dies ist mittlerweile der vierte Cannabis-ETF, der seit High Tides Aufnahme in den Handel an der Nasdaq vor etwas mehr als vier Monaten High Tide nun als Position in seinem Portfolio führt. Darüber hinaus hat sich die Zahl der Equity-Research-Analysten, die über High Tide berichten, im selben Zeitraum von zwei auf vier verdoppelt, und es werden vermutlich noch mehr werden. Diese Entwicklung zeigt, dass unsere Wachstumsstrategie und die Umsetzung unseres Geschäftsplans nicht unbemerkt bleiben. Wir haben in Kanada soeben die Marke von 100 Geschäftsstandorten überschritten. Dazu kommt noch unser einzigartiges Online-Portfolio einschließlich mehrerer Online-Handelsplattformen im Bereich der Cannabiszulieferer, die den US-Markt bedienen“, meint Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. „Unsere Börsennotierung an der Nasdaq hat dem Geschäftsmodell von High Tide zu größerer Bekanntheit verholfen, und dank neuer Analysten hat sich auch unsere Reichweite bei den institutionellen Anlegern vergrößert. Diese erweiterte Präsenz dürfte eine Steigerung der Handelsvolumina nach sich ziehen und dazu führen, dass andere würdigen, wie wir aktuell ein positives EBITDA erzielen und unser Geschäft auf lange Sicht zügig ausbauen“, fügt Herr Grover hinzu.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung von eigens entwickeltem und lizenziertem Konsumzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist - gemessen am Umsatz - der größte kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; mit derzeit 101 Standorten in Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan, und wurde im dritten jährlichen Ranking des Business Magazine's der kanadischen Top-Wachstumsunternehmen 2021 aufgeführt. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co und NewLeaf Cannabis. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com und in letzter Zeit im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über CBDcity.com und FABCBD.com sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Tilray Inc. (TSX: TLRY) (Nasdaq:TLRY) und Aurora Cannabis Inc. (TSX:ACB) (Nasdaq:ACB).