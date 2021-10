Epigenomics-Finanzvorstand Albert Weber verlässt das Berliner Unternehmen zum Jahresende. Der Manager wolle sich anderen Aufgaben widmen, heißt es in einer Mitteilung der Gesellschaft am Donnerstag. „Albert Weber steht der Gesellschaft noch bis zum 30. Juni 2022 beratend zur Verfügung”, so Epigenomics.Die Nachfolge ist bisher nicht geregelt. Man habe mit der Suche nach einem neuen Finanzvorstand bereits begonnen, so das ...